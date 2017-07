Podemos se desmarca de En Marea y anuncia que no acudirá a la asamblea

0

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 13/07/2017 18:20 h

Podemos Galicia ha anunciado esta tarde su decisión de no participar este sábado en el plenario de En Marea y ha vuelto a reiterar su deseo de no participar en la construcción del partido. La organización liderada en Galicia por Carmen Santos irrumpe así en la víspera del plenario y vuelve a poner en evidencia las tensiones internas que sufre, donde hay otro sector, nucleado entorno a Antón Gómez Reino, que sí es partidario del trabajo en En Marea.

Según explica de forma oficial Podemos Galicia, el modelo de unidad popular que se construyó en la víspera de las pasadas elecciones autónomicas nada tiene que ver, a su juicio, con la deriva que ha adoptado el llamado partido instrumental. «De todas nós é ben sabido que aquela En Marea, á que nos adherimos como un espazo de unidade de adscripción individual, que daba cabida a distintitas sensibilidades, para presentarnos ás eleccións, continuou a súa propia folla de ruta de cara a constituirse en partido, máis alá de ferramenta puntual electoral e institucional. Un paso, quizá, lexítimo, pero ante o que nós sempre dixemos que non nos diluiríamos», asegura la formación morada en un comunicado enviado esta tarde.

Podemos justifica su participación en el nacimiento de En Marea en que, durante el pasado mes de agosto, con el objetivo de decidir cómo se iba a las autonómicas, se convocó una asamblea general ciudadana en la que una amplia mayoría, alrededor del 75 %, apostó por la alianza con otras fuerzas del cambio. La organización liderada por Carmen Santos recuerda que asumieron hacerlo en una herramienta estrictamente electoral, donde se participaba de forma individual para recoger las demandas de una mayoría social descontenta con las políticas del PP. «Para nós, a unidade si é necesaria, é o único xeito de conseguir o cambio político neste país, pero ten que vir da man dun programa e metodoloxía consensuados, sumando forzas amigas e aliadas; non pode ser un fin en si mesmo para construir unha nova organización política galega, un novo partido 'stricto senso' no seu modelo, participación restrinxida e liñas políticas que non sempre responden á renovación e radicalidade democrática que a sociedade galega reclama», asegura Podemos Galicia.