Los funcionarios de la Xunta cobrarán en julio un 1 % más con retroactividad

La Voz de Galicia juan capeáns

santiago / la voz 30/06/2017 05:00 h

Los 86.618 trabajadores que cobran un sueldo público a través de los presupuestos de la Administración gallega tendrán una alegría en la nómina de julio. Desde este mes que comienza cobrarán el 1 % más anunciado, y además recibirán en el mismo ingreso la cantidad proporcional correspondiente al primer semestre del 2017, unos 200 euros de media. A esos 86.618 funcionarios hay que sumar otros 15.000 dependientes de las tres universidades y de la enseñanza concertada. También se verán beneficiados de la subida, aunque en este caso no a cargo de las arcas autonómicas, los 27.610 trabajadores que tiene la Administración del Estado en la comunidad gallega, y los 25.256 empleados de las corporaciones locales.

La Xunta ha enmarcado el aumento salarial de los empleados públicos -también de los altos cargos- dentro de una ley de impulso económico y gasto social propiciada por los 229 millones de euros que recibirá Galicia de forma adicional por parte del Estado, que recaudó cifras superiores por IVA e IRPF. Esta subida, que vendrá acompañada de un incremento anual que rondará el 3 %, supondrá que los trabajadores de la Xunta ingresen una media de 1.430 euros anuales más.

La paulatina recuperación salarial de los funcionarios absorberá unos 70 millones de euros de estos fondos extraordinarios, que se han liberado tras la aprobación de los Presupuestos del Estado. Pero se trata solo de un tercio del total. Casi la mitad irán a parar a proyectos vinculados a las consellerías de Educación, Sanidade y Política Social, entre los que destaca una partida específica de entre 600.000 y un millón de euros destinados a paliar la situación de la comunidad gallega en Venezuela, con dificultades para acceder a alimentos y medicamentos. De los 113 millones, 60 irán a actuaciones prioritarias como la universalización de los fármacos de la hepatitis C, así como reformas en espacios de uso público sanitario y educativo.

Existen más partidas genéricas que en estos momentos tratan de encajar los distintos departamentos autonómicos, como los 8,6 millones para atender a tres mil nuevos dependientes; 3 millones para mil nuevos perceptores del salario de integración social; y 2,4 millones para invertir en las escuelas infantiles Galiña Azul. El último gran capítulo tiene que ver con el impulso económico. Cinco millones irán destinados a programas de emprendimiento y formación en el rural; hay 3 millones más para financiar operaciones que fomenten la innovación en las pequeñas empresas; y en el ámbito de las infraestructuras, habrá mejoras en la red viaria por 19 millones de euros, entre otras inversiones.

Vía libre a investigar el accidente del Alvia tras la sentencia

El presidente Feijoo volvió a dejar la puerta abierta a investigar políticamente el accidente de Angrois una vez se pronuncie la Justicia, que se está «movendo», valoró tras la confirmación del auto que imputa a un alto cargo de ADIF. El máximo responsable de la Xunta no cree que los ministros de Fomento, ya sean de la etapa del PSOE o del PP, deban responder en comisiones por cuestiones técnicas que se escapan a su decisión, y entiende que los ciudadanos y sobre todo los afectados, lo que quieren es una «investigación profesional» en manos de la Justicia para saber si hay algún responsable más «por acción u omisión» al margen del maquinista.

Piden ayuda a los radioaficionados para detectar a los incendiarios

El Gobierno gallego llevó a su reunión semanal de gestión el Plan de Incendios Forestais de Galicia, que se activa a partir de mañana y que movilizará a 7.000 personas y treinta medios aéreos. Incluye aportaciones innovadoras, como un nuevo sistema digital de comunicaciones y un programa informático de gestión de fuegos, y regula también una nueva figura, la de la Agrupación de defensa contra incendios forestais, en la que estarán integrados los radioaficionados de Galicia, que tendrán un protocolo para informar a las autoridades de movimientos sospechosos de vehículos o personas en zonas conflictivas del monte.

Además, la Xunta ha habilitado una partida de unos cinco millones para reforzar la prevención de incendios en las áreas fronterizas con Portugal, incluyendo la creación de nuevos puntos de agua, los cierres de ganaderías o el mantenimiento de cortafuegos.

Feijoo teme que el PSdeG busque a alguien « semellante » a Pedro Sánchez y ve peligrar la financiación autonómica

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG dice observar desde la «prudencia» el proceso de regeneración del PSdeG, y sin entrar a valorar los nombres propios que han surgido en los últimos días para liderar a los socialistas gallegos, ha detectado algunas cuestiones que considera preocupantes para los intereses de la comunidad. Feijoo deslizó al término del Consello da Xunta que «todo parece indicar» que el próximo secretario general del PSdeG se parecerá «máis» al nuevo líder estatal Pedro Sánchez y, a su juicio, menos al PSOE que han conocido los españoles y los gallegos «nos últimos 40 anos».

Esta «deriva», interpreta, tiene un primer problema en el acercamiento entre la dirección socialista y Podemos, «con liñas cada vez máis diluídas», aunque prefirió evitar más prejuicios a la espera de los movimientos en el adversario que el propio Xoaquín Fernández Leiceaga ha demandado. Sobre el portavoz parlamentario y las restantes cabezas visibles de la gestora del PSdeG sí tuvo opinión, porque entiende que para los partidarios de Sánchez en Galicia y Madrid «os líderes actuais non valen».

Preguntado por otros asuntos como la posibilidad de abrir el debate a una reforma constitucional, volvió a entrar en el jardín socialista, pero esta vez a nivel estatal y de nuevo con Pedro Sánchez como objetivo. A Feijoo, más que los cambios en la Carta Magna, le preocupan cuestiones más pegadas a la actualidad como el pacto por una nueva financiación autonómica. El jefe del Ejecutivo gallego quiere saber en qué situación han quedado los líderes autonómicos socialistas ante el nuevo secretario general, con los que hubo una aceptable sintonía para acordar avances en temas estratégicos para Galicia. «Se os presidentes do PSOE se van afastar da dirección e van quedar deslexitimados isto pode acabar nun bloqueo institucional», indicó Feijoo, quien considera que «o tema catalán» es una cuestión adicional que a su juicio no debe desviar el objetivo de los gobiernos: «Facilitar o crecemento do país e a procura de emprego».