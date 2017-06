Xunta, patronal y sindicatos seguirán negociando el lunes para evitar la huelga de autobuses

0

La Voz de Galicia Pablo González

16/06/2017 13:58 h

La reunión entre altos cargos de la Consellería de Infraestruturas, la patronal y los sindicatos del transporte para intentar evitar la huelga indefinida que empezaría el martes ha terminado sin acuerdo, pero con el compromiso de seguir negociando. Tras más de dos horas de reunión las posturas de las tres partes siguen enfrentadas, pero al menos acordaron celebrar una reunión «técnica» el lunes para intentar evitar los paros, previstos para todos los martes y miércoles a partir del día 20.

La reunión fue «dura», según los asistentes, aunque al menos se mantiene una vía de negociación para ver si se retoman los convenios colectivos en el sector y se pueden mejorar algunos aspectos del nuevo plan de rutas de autobús que no convence a las federaciones mayoritarias del sector. A pesar de las diferencias, fuentes de la consellería son optimistas respecto a la posibilidad de un acuerdo. La conselleira, Ethel Vázquez, tuvo que abandonar el encuentro para asistir a una reunión sobre la intermodal de Ourense.

Tres de las cuatro federaciones del transporte remitieron un comunicado tras la reunión en el que constatan que la Xunta «está completamente soa na defensa do seu plan de transporte, unha vez que as Anpas volveron reiterar onte a través dun comunicado público as súas dúbidas». La patronal considera que la negociación sobre el convenio colectivo «está hoxe supeditada a un proxecto que implica menos postos de traballo e precarización das condicións laborais, extremo no que coinciden os representantes do persoal e que xerou a convocatoria de folga». Aseguran que, aunque no están de acuerdo con el paro, entienden la postura de las centrales sindicales.

Fuentes de la Xunta coinciden en que empresarios y sindicatos están ejerciendo una pinza sobre la Xunta con el objetivo de que retire el plan de transporte.