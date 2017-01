La lluvia de esta semana no servirá para paliar la sequía que sufre Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Lejos de solucionarse, la sequía continuará en Galicia sine die. Así de claras y rotundas se muestran las predicciones meteorológicas que no se atreven a asegurar todavía cuándo habrá un cambio de tendencia y dejaremos de estar bajo la influencia anticiclónica. Porque lo que se dice llover, lo hará a partir del miércoles. El problema es que las precipitaciones no serán ni muy cuantiosas, ni muy generalizadas. Se trata de una borrasca que tendrá poca influencia sobre nosotros. Y después de ella, el anticiclón volverá a estar presente.

«Si, todo parece indicar que se cumprirán as previsións e que pode chover a partir do mércores. O xoves, case con toda seguridade e incluso o venres, pero non será moita choiva, nin en todas partes. Quizáis o xoves será onde as precipitacións sexan máis xeneralizadas. A partir do sábado xa se recupera a influencia anticiclónica», indicó Juan Taboada, de MeteoGalicia. Con esta previsión, el nivel del agua de los embalses no subirá demasiado y todo parece indicar que la situación de prealerta seguirá activada. La borrasca que nos afectará a mediados de semana tendrá efectos débiles sobre la comunidad, a pesar de que se trata de un frente lo suficientemente activo como para dejar agua en abundancia.

En cuanto al hecho de que llevemos casi dos meses sin llover de forma generalizada, los meteorólogos de la Xunta aseguran que no recuerdan un episodio tan seco en la estación más húmeda del año: «Non lembro unha ausencia de choiva tan continuada entre decembro e xaneiro. Non teño claro cando foi o ano que se deron estas mesmas circunstancias porque si recordo que o decembro do 2001 tamén foi moi seco pero xaneiro xa non o foi tanto, pero así os dous meses seguidos non o recordo nos últimos dez ou quince anos. Habería que remontarse máis aló», explica Taboada.

Sobre los escasos episodios de lluvia que se dieron en Galicia desde que comenzó el otoño, el meteorólogo los resume: «A mediados de decembro houbo un par de días de choiva. E despois entre a segunda e a terceira semana de novembro entrou unha borrasca do Atlántico que deixou neve durante un par de días e nada máis. É pouquísimo», aclara Taboada desde MeteoGalicia.

La razón de esta ausencia de lluvias parece estar en la influencia anticiclónica, que actúa de barrera e impide la entrada de borrascas. Una influencia que volverá a mostrar sus efectos partir del sábado. Lo que sí se espera, con la llegada de las lluvias es la desaparición de las heladas de estos últimos días. Aunque también el anticiclón es el causante del frío de las últimas jornadas.

Un 80 % menos de lluvia

Las confederaciones hidrográficas Miño-Sil y Galicia Costa se encuentran desde mediados de mes en prealerta por sequía. Durante el pasado mes, llovió en la comunidad un 80 % menos de lo que es habitual, según los datos que maneja MeteoGalicia. Este porcentaje aumenta hasta el 90 % en zonas de Lugo, Ourense y del interior de Pontevedra. También los días lluviosos fueron más bien escasos. Tan solo hubo entre tres y cinco jornadas, dependiendo de las zonas. La lluvia acumulada durante el mes fue de 25 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que se acumulen entre 203 y 253 litros.

Con los embalses al 45 % de su capacidad y en situación de prealerta

La ocupación de los embalses gallegos se encuentra por debajo del 50 % desde mediados de mes. En la actualidad, la cuenca hidrográfica Miño-Sil está al 45,43 % de su capacidad, mientras que la demarcación Galicia Costa está al 45,03 %. Unos niveles que contrastan con los alcanzados en la misma semana del 2016, cuando Miño-Sil estaba al 85,74 % y Galicia -Costa llegaba al 90,94 %. Ante esta situación Augas de Galicia activó el pasado 12 de enero la prealerta por sequía en Galicia Costa y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil lo hacía un día más tarde. Paralelamente, la Xunta puso en marcha la Oficina Técnica da Seca, integrada por personal especializado de todos los departamentos de la Xunta con competencias en la materia -MeteoGalicia, la Axencia Galega de Emerxencias, la Consellería de Medio Rural y Augas de Galicia-.

Desde esta institución se insiste en la necesidad de moderar el consumo de agua y realizar un uso responsable del recurso. Unas indicaciones que realiza la Xunta a pesar de garantizar que el abastecimiento no está comprometido por el momento y que no hay motivo para que cunda la alarma.

Aún así, la ausencia de lluvia ya está causando problemas y en algunos núcleos de población ya están teniendo problemas de abastecimiento de agua al utilizar sistemas de traídas y pozos vecinales que se han secado en pleno mes de enero. De hecho, en algunos casos han tenido que ser abastecidos con cisternas o motobombas. Es el caso de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. También en Allariz, concretamente en el núcleo de Penamá, o en Celanova. En el caso de Bande todavía no se han aplicado restricciones pero están al límite y en Negreira hay problemas desde hace semanas.