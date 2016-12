José Carlos Alonso: «Los estudiantes de bachillerato hoy están mejor preparados que nunca»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La mayor parte de los estudiantes de secundaria de Galicia han oído hablar de él, o mejor dicho, de su web (alonsoformula.com), donde se aloja todo el conocimiento sobre formulación pensada para los alumnos de ESO y bachillerato. Detrás está el profesor vigués José Carlos Alonso Quevedo, licenciado en Química y maestro desde 1983, aunque fue en 1991 cuando aprobó las oposiciones de secundaria y se dedicó en cuerpo y alma a su asignatura. Hoy compagina su trabajo en el Instituto Politécnico de Vigo con la atención de la página.

-No publica los datos, pero tiene miles de visitas cada día.

-Llevo muchos años. Comencé a finales de los noventa y la página funciona desde el 2000. Es cierto que tiene muchas visitas, lleva centenares de miles, y no solo de Galicia, sino de toda España y Sudamérica. A veces el éxito es más de lo que imaginas, ¡a mí algunos correos me ponen colorado!

-Incluso hay formulación en otros idiomas.

-Sí, en los cuatro estatales, porque profesores del País Vasco y Cataluña estuvieron muy interesados en que se tradujese.

-Su experiencia docente es inigualable por intensa y duradera. ¿Hay diferencias entre los alumnos Logse, LOE y Lomce?

-¡Es cierto que he tenido alumnos de todas las leyes! [ríe] Pero los planes de estudio no cambian tanto. Lo triste es que cuando lo hacen no recurren a los profesores y eso tiene poco sentido. Ha pasado con el temario de Física y Química, que antes empezaba en tercero y ahora en segundo, pero el nuevo segundo da la materia que antes se daba en cuarto.

-¿Cree, como se suele escuchar, que los alumnos de ahora tienen menos conocimientos?

-En absoluto. La preparación es buena. En el Politécnico de Vigo, en bachillerato, es excelente, la verdad. Y se ha notado mucho en los últimos años. Igual es que con la crisis los estudiantes vienen más motivados de casa, que les dicen que los estudios importan. No tenemos tantos problemas de disciplina, y en bachillerato yo creo que, por ejemplo está evaluación, aprobaron todos.

-Es decir, es al contrario.

-Sí, en bachillerato sin duda. No solo estoy contento con el alumnado, sino que hay una mejoría, porque cada vez son más buenos, hay más en el grupo de excelentes. Nunca antes los alumnos han tenido tantas ventanas para adquirir conocimientos, ni estaban mejor preparados. Por ejemplo, en mi web hay un apartado sobre la historia de la nomenclatura química, y tengo un enlace con Google Libros con un libro que se editó en 1787 en francés y al año siguiente en español sobre el cambio en formulación, porque antes los nombres eran muy complejos y no reflejaba lo que eran. Eso, antes, solo lo podía ver un investigador, y ahora está disponible para todos los alumnos. Es cierto que a veces es demasiada información y no saben usarla bien, por eso es importante que les enseñemos a discriminar.

-En las asignaturas de ciencias se nota especialmente si el maestro explica bien...

-Influye mucho el profesor, es verdad. Si los motivas se vuelcan. Creo que los profesores tenemos que ser bastante cuentistas. Yo, por ejemplo, cuando empezamos con la tabla periódica, que es difícil para los alumnos, les explico que ellos son esos átomos, que nacieron en una estrella. Son asignaturas difíciles y si no les ayudas, las rechazan.

-¿La formulación es difícil realmente?

-Es un lengua diferente, como el musical, y al principio les resulta complicado.

-¿Cree que en Galicia se enseñan bien estas materias?

-Tenemos un problema de masificación. Con más de 30 alumnos en una clase no puedes hacer prácticas y en mi instituto, que es Politécnico, no tenemos más que un laboratorio.

-En su web ofrece problemas y lo primero que dice es que se lea el enunciado y lo segundo, que lo vuelvan a leer. ¿A veces se lían porque no leen bien?

-Es que nunca llega con leerlo una sola vez. Muchos alumnos no entienden las palabras o se confunden. Por eso es fundamental que lo relean. Siempre.