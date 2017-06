Galicia, en alerta para evitar incendios como los de Portugal y Doñana

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 26/06/2017 05:00 h

Los episodios de Portugal y Doñana han provocado que Galicia permanezca en alerta para actuar con la máxima celeridad ante los incendios forestales. Medio Rural tiene todos los medios contratados para, a partir del próximo sábado, primero de julio, activar la situación de riesgo alto. Hasta entonces, se mantiene el riesgo como medio. Además, se prevé que a partir de mañana la meteorología acompañe, con unas condiciones más benignas y lluvia. La escasez de precipitaciones y el hecho de que esté el monte bastante seco favorece la activación de las cautelas habituales, ante la posibilidad de que pueda ocurrir un incendio.

La comunidad dispondrá de hasta 7.000 efectivos para luchar contra el fuego desde el 1 de julio. Ahora están en activo más de 3.000, sobre la mitad de ese dispositivo. Se incorporaron ya todos los profesionales que acudieron a Portugal y que intervinieron en la zona de Góis, pues todos regresaron a partir del viernes por la mañana.

Además, hasta 30 medios aéreos, con los que se incorporen procedentes de la aportación del ministerio, estarán disponibles para combatir las llamas en Galicia desde este sábado. De esas aeronaves, ahora hay 15 ya en disposición de intervenir cuando se les requiera.

Medio Rural destaca asimismo que este año se potencian además los medios tecnológicos, para favorecer la seguridad de las personas, tanto del personal dedicado a tareas de extinción como de quienes residen en lugares afectados por el fuego. Se han incrementado los medios de geolocalización. Eso permitirá visualizar en tiempo real la posición en el territorio del conjunto de profesionales y medios que tengan emisora, lo que supondrá un importante avance para reforzar la seguridad del personal y la coordinación de todo el dispositivo.

Todos los medios y actuaciones previstas constan en el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga), que tiene como objetivo «reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos lumes, dentro dos recursos dispoñibles», según se indicó el viernes en su presentación. Además, se marca objetivos, como no superar la media de tres hectáreas por incendio, ni la media de una hectárea de superficie arbolada destruida.

Hoy se presenta al Consello Forestal y el jueves se aprueba

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, presenta hoy desde las 12.30, en la reunión del Consello Forestal de Galicia, el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (Pladiga). El documento se prevé que lo apruebe el jueves el Consello da Xunta. Tiene un presupuesto de 173 millones de euros para prevención, valorización y extinción.

Melón busca a los incendiarios que han quemado casi 200 hectáreas en una semana

Mientras ardía Portugal, en la provincia de Ourense también actuaban los equipos de extinción, concretamente en Melón. De hecho, al incendio ocurrido en ese concello el pasado domingo -en el que se quemaron cerca de 150 hectáreas- se sumó uno que comenzó en la madrugada y que fue extinguido en torno a las tres de la tarde de ayer. Se arrasaron unas 16 hectáreas.

Ambos sucesos tuvieron lugar en la misma parroquia, Quins, y en Melón no tienen ninguna duda respecto a si fueron provocados o no. «Por suposto que o son. Iso nos din tamén de Medio Rural», cuenta la alcaldesa, Cristina Francisco Vílchez, que explica que en la misma noche aparecieron tres focos en la zona, uno en Pena Vaqueira, controlado en poco tiempo -con la intervención activa de los vecinos- y otro en dirección a Carballeda justo cuando estaba ardiendo el de Moces, que es en el que, tras horas de trabajos, se quemaron las veinte hectáreas citadas. «Incendiarios hai. O que me gustaría saber é por que o fan. ¿Por danar o medio ambiente? ¿Por poñer en perigo ás casas e aos veciños? Eu o que pido é a colaboración da xente para atopalos», dice Cristina Francisco. Cree que fue una suerte que el único incendio de ayer en Galicia fuese el de Melón. Allí trabajaron seis agentes, quince brigadas, doce motobombas, una pala, un helicóptero y dos grupos de emergencias.