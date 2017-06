¿Qué hacer si se encuentra una víbora en casa o en la finca?

0

23/06/2017 05:00 h

El susto puede ser importante, especialmente si hay niños por el medio. Pero con las altas temperaturas de estos días no es descartable que pueda aparecer una víbora o cualquier tipo de serpiente, especialmente en las viviendas unifamiliares que salpican toda la geografía gallega. En las ciudades, también ocurre. Aunque las reacciones ante estos animales son variadas, y a menudo motivadas por el miedo cerval a estos reptiles, no es raro que los que se encuentran con un animal de este tipo en su casa llamen al 112 para informarse de lo que deben hacer, según confirman en Emerxencias. Tanto los expertos como la Administración recomiendan no matar a la serpiente y tener cuidado de no actuar agresivamente en su entorno inmediato, pues es al sentirse amenazada cuando puede llegar a morder.

En el 112 tienen un protocolo para estos casos. Una vez recibida la llamada de la persona que ha visto la serpiente en su casa, los operarios de Emerxencias se ponen en primer lugar en contacto con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre provincial, que depende de la Consellería de Medio Ambiente. Hay cuatro en Galicia: uno en Santa Cruz (Oleiros, A Coruña), otro en O Veral (Lugo), otro en el Alto de O Rodicio (Maceda, Ourense) y un cuarto en Cotorredondo (Vilaboa, Pontevedra).

Si este contacto falla -en realidad estos centros están orientados a recuperar animales enfermos o heridos- se recurre a las concejalías de Medio Ambiente de los municipios, especialmente los de mayor tamaño, o directamente a la Policía Local del lugar donde vive la persona que hizo la llamada. En Vigo, por ejemplo, hay una brigada medioambiental que se dedica a retirar animales como estos. Recientemente recuperaron uno del patio de una vivienda.

A veces en los concellos, si reciben llamadas de este tipo, piden a la persona que les envíe una fotografía del reptil para que un experto dictamine si es una especie venenosa o no. Si no lo es, normalmente no se envía a nadie y se asesora a esa persona sobre cómo puede retirarla. El Seprona también interviene en algunos casos.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente explican que la víbora no es una especie invasora y no hay, lógicamente, una estrategia de control. «Por otra parte, no tenemos constancia de un especial incremento de esta especie», aseguran, como ya constataron distintos expertos en este periódico. Lo que sí tienen claro en Medio Ambiente es que las altas temperaturas que sufrió Galicia estos días «son propicias para una mayor visibilización en el medio natural», afirman. No es que haya más, sino que se dejan ver más.