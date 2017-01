Hacienda impone multas de hasta un millón a 20 representantes de orquesta

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

En paralelo a la investigación de la Fiscalía de Pontevedra en torno al considerado como rey de las verbenas gallegas, Ángel Martínez Pérez, Lito, la Agencia Tributaria ha puesto contra las cuerdas, por el momento, a una veintena de representantes o encargados de una docena de orquestas. Les reclama el pago de multas que se mueven entre algo más de medio millón y el millón de euros por no tributar el IVA, además de sancionarlos con otras decenas de miles de euros por retenciones a cuenta del IRPF. «Me meten setecientos mil euros a mí, que no he visto cuarenta mil euros juntos en mi vida», critica uno de estos afectados.

Hacienda entiende que estas personas son «los verdaderos empresarios de las orquestas (...), cuando, en realidad, somos trabajadores normales, encargados y un poco la cara visible de las orquestas». Cinco de estas agrupaciones, entre las que se encuentran algunas que «juegan en primera división, unas para no descender y otras para ir a Europa», han decidido hacer un frente común una vez se han desligado de Espectáculos Lito. No descartan la vía de lo contencioso.

Todos consideran que el juicio del 2 de febrero en la Audiencia Provincial puede significar un antes y un después en el calvario que viven. Y es que si Lito es condenado en los términos que sostiene el fiscal, los afectados entienden que quedará acreditado que era el empresario que estaba detrás de las agrupaciones musicales.

A falta de poco menos de una semana, estos no lo tienen nada claro: «Tenemos razones para pensar que eso no va a ir para arriba». Y es que, en los documentos que aportan, la Agencia Tributaria señala que «no formarían parte de su cuenta de explotación cualesquiera rentas de otros agentes económicos», entre los que cita a las orquestas.

Los representantes de esta docena de orquestas mantienen que era Ángel Martínez el que lo manejaba todo. «Él decidía los precios, él decidía cómo, dónde, cuándo y de qué manera se cobraba... Eso no lo decidía yo», señalan, así como remarcan que «las infraestructuras estaban a nombre de una empresa de Lito. El escenario, la furgoneta, la cabeza tractora, las luces, la amplificación... Menos los instrumentos musicales, todo».

Reprochan que la Administración no ha hecho bien los deberes, toda vez que se les inspecciona a partir de «datos que ha aportado el inculpado». La Agencia Tributaria refiere documentalmente, relatan, que fue el propio acusado quien aportó «un listado con la relación de orquestas en las que participa y su participación» porcentual. «Y, sorpresivamente, la inspección le hace caso. Todas nuestras alegaciones y recursos quedaron en nada».