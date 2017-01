La Agencia Ferroviaria Europea, dispuesta a tomar parte en el proceso judicial del Alvia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La infatigable lucha que libran los familiares y víctimas del accidente del Alvia para que se aclaren las causas del siniestro y se depuren responsabilidades políticas y penales reservó ayer a la plataforma de afectados una nueva victoria en Bruselas.

Tras una reunión de más de dos horas a puerta cerrada con el director de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, siglas en inglés), Josef Doppelbauer, el austríaco tendió la mano a las víctimas y ofreció la colaboración de la agencia a la justicia española para tratar de arrojar luz sobre muchas de las dudas que sobrevuelan el proceso de instrucción. Su equipo es responsable del demoledor informe publicado el pasado mes de julio en el que se desacredita el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) durante las pesquisas posteriores a la tragedia de Angrois en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. En el texto se concluye de forma tajante que la investigación no fue independiente.

«La clave es que el Juzgado llame a declarar a la Agencia. Si lo hace, tiene la obligación legal de acudir», aseguró el portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, quien cree que su testimonio puede poner patas arriba el caso y corroborar lo que los afectados han estado denunciando desde que se reabrió la causa: que el maquinista no fue el único responsable del accidente, que se incumplió la normativa europea de seguridad ferroviaria y que la investigación fue una farsa.

La ERA no puede intervenir sin que lo solicite el juez. Toda la responsabilidad recae ahora sobre el magistrado Andrés Lago Louro, quien decidirá si recurre a la agencia europea tras la entrega el próximo viernes de nuevos informes periciales. Hay signos que apuntan en esa dirección. El propio fiscal lo ha solicitado. «Creo que al juez no le queda más remedio y reaccionará (...) Pedimos algo muy transparente y democrático y es que vengan los mejores profesionales y no un perito que nos diga que lo que hacía de pequeño era jugar con trenes», apuntó Domínguez antes de lanzar un mensaje claro para quienes se han empeñado en enterrar el caso: «Si la justicia española no responde, iremos a Europa. Tenemos la verdad y seguiremos adelante».

Respaldo europeo

El encuentro con Doppelbauer no es el broche a la larga carrera emprendida por las víctimas fuera de España en busca del amparo institucional que la Administración española le ha vedado. El austriaco quiere volver a reunirse en los próximos meses con la Plataforma para intercambiar más información. «Nos han tratado con respeto y como ciudadanos. Desgraciadamente no estamos acostumbrados a eso en nuestro país», aseguró Teresa Gómez-Limón. El espaldarazo llega solo un día después de que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara pidiera, visiblemente indignada, a España y a la Comisión Europea tomarse «en serio» el caso y abrir y supervisar una investigación con garantías de independencia.

En el punto de mira

A la lucha civil de las víctimas se le sumarán los esfuerzos políticos de la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, quien anunció ayer la intención de solicitar y presionar a la Comisión Europea para que abra un procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la normativa de interoperabilidad y porque no se están abordando todas las causas del siniestro, como exige la legislación: «A Comisión se ten que mollar neste asunto. Que non quede nunha boa declaración de intencións», aseguró la nacionalista para quien el caso Alvia está siendo el caso «máis complicado, con maior implicación humana e con maior presións políticas que eu vivín nestes anos».