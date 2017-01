Cataluña y País Vasco boicotearán hoy la cumbre de presidentes autonómicos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El Senado alberga hoy la sexta conferencia de presidentes autonómicos, marcada en esta ocasión por el boicot a la cumbre de los presidentes de Cataluña, Carles Puigdemont, y del País Vasco, Íñigo Urkullu. Algo que provocará que por primera vez desde su creación en el 2004, y a pesar de que en ella se decidirán cuestiones que afectan al futuro de todos los españoles, incluidos vascos y catalanes, esta cumbre se celebre sin la participación de todos los presidentes autonómicos. Ni siquiera el exlendakari Juan José Ibarretxe o el expresidente de la Generalitat Artur Mas dejaron de acudir a esta cita en los momentos de mayor tensión territorial con el Ejecutivo central.

Está previsto el cierre de diez acuerdos concretos, cada uno con un calendario pormenorizado de cumplimiento. Entre ellos figuran asuntos tan relevantes como un nuevo modelo de financiación autonómica o un pacto nacional por la educación. El Gobierno hizo por ello repetidas llamadas a Puigdemont y a Urkullu para que se sumaran al debate. Pero, ante la constatación de que desoirán esa invitación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les advirtió a ambos de que si no se ocupan de los problemas que afectan a los ciudadanos de sus comunidades, el Gobierno y el Estado sí lo harán, adoptando hoy decisiones en beneficio de todos ellos. «Aunque haya sillas vacías, no habrá español que no esté representado», dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Acuerdo sobre financiación

Puigdemont y Urkullu consideran que merecen un trato diferenciado del Gobierno al margen del resto de las comunidades y ni siquiera han buscado excusas para su ausencia. Hoy, ambos dedicarán la jornada a reunir a sus respectivos Gobiernos autonómicos, como hacen todos los martes. Puigdemont envió ayer a Rajoy una carta en la que confirma su ausencia y reclama una «relación bilateral» entre los dos Gobiernos. El líder catalán descalifica la Conferencia de Presidentes y afirma que «este tipo de reuniones son solo una puesta en escena» sin «ningún resultado productivo ni satisfactorio». «Como nación que somos y atendiendo a nuestra realidad política, nos hemos ganado tener una relación bilateral con el Gobierno español», asegura Puigdemont, que insiste en su determinación de celebrar un referendo de independencia, para lo que hace una «oferta de diálogo permanente» al Ejecutivo.

Aunque está dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Rajoy ha evitado concretar una fecha antes de la Conferencia de Presidentes, precisamente para no dar la imagen de un trato de favor. Ahora, cuando esa cita se produzca, el jefe del Gobierno recibirá al líder catalán con unos acuerdos cerrados ya con el resto de las autonomías.

El Gobierno ha puesto especial empeño en que la cumbre de hoy tenga carácter decisorio, precisamente para evitar que las ausencias de Puigdemont y Urkullu resten trascendencia a la cita. En lo que afecta a la financiación autonómica, está previsto aprobar los principios que deben regir el nuevo modelo, como son solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos.

Comisión de expertos

Una comisión de expertos, en la que el Gobierno está seguro de que se integrará el Ejecutivo catalán, será la encargada de elevar luego un informe que deberá estar listo antes del verano. Y solo después se iniciará la negociación política de cara a una ley que deberá aprobarse por mayoría absoluta. Se creará además otra comisión que analizará la situación del sistema de dependencia, así como su sostenibilidad y las posibles vías de financiación. Otra clave de la reunión será comprobar si los presidentes socialistas mantienen o no una posición común en línea con la estrategia de la gestora del PSOE de llegar a acuerdos con el Gobierno a cambio de arrancarle compromisos concretos, y si los socialistas están dispuestos o no a formar un frente común con los presidentes autonómicos populares para impedir cualquier privilegio futuro por parte del Gobierno hacia Cataluña en una negociación bilateral.

Las reclamaciones del resto de las autonomías

Javier Lombán. Aragón (PSOE). Pacto del elenco competencial

Javier Fernández. Asturias (PSOE). Institucionalizar las reuniones

Susana Díaz. Andalucía (PSOE). Tope máximo y mínimo de impuestos cedidos

Ximo Puig. Valencia (PSV-PSOE). Nuevo calendario para la financiación

Guillermo F. Vara. Extremadura (PSOE). Movilidad entre empleados públicos

J. I. Ceniceros. La Rioja (PP). Abordar el reto demográfico

Francina Armengol Baleares. (PSOE). Nuevo marco fiscal y mayor financiación

E. García Page. Castila-La Mancha (PSOE).Toma de decisiones armónica

Uxue Barkos. Navarra (G. Bai) Nuevo sistema de financiación

J. V. Herrera. Castilla y León (PP). Pacto sobre la educación y más dinero para financiar a los dependientes

Pedro A. Sánchez. Murcia (PP). Alcanzar un pacto nacional sobre el agua

Cristina Cifuentes. Madrid (PP). Pacto por la sanidad y financiación

Fernando Clavijo. Canarias (Coalición Canaria). Revisar el sistema de financiación autonómica

J. José Vivas. Ceuta (PP). Al igual que Melilla, trato especial por sus problemas fronterizos