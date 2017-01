Un grupo de ciclistas de Betanzos baja de la bici para ayudar a parir a una vaca

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Como cada domingo, el grupo de amigos y aficionados al ciclismo de montaña Bike and Beer partió de Betanzos a primera hora de la mañana dispuesto a hacer kilómetros para abrir el apetito. Ya llevaban unos cuantos en las piernas cuando pasaron por la aldea de Cela, en la parroquia de Mántaras (concello de Irixoa), en donde repararon que un grupo de vecinos tenía un problema con una vaca, por lo que decidieron apretar el freno y bajarse de la bicicleta para echar una mano.

Se trataba de una vaca, que llevaba cinco horas intentado parir un ternero. El veterinario no conseguía llegar y el animal estaba tan agotado que se encontraba a punto de desfallecer. Fue entonces cuando José Antonio Faraldo, conocido en la grupeta como Fari, decidió sacarse el maillot y ponerse manos a la obra.

«Al ternero no le salía una pata, pero Fari consiguió volver a meterlo dentro para después sacarlo. No es veterinario ni nada, pero se crió en la aldea y se acordaba perfectamente de cuando era más joven», dice Juan Amor Buyo, uno de los integrantes de Bike and Beer que también colaboró en el parto.

Tras un par de minutos de lucha, logró ayudar a alumbrar a la vaca, que acabó desfallecida por el esfuerzo. Se da la circunstancia de que Fari es natural de esa misma aldea de Cela, en la que hay censados tan solo 12 habitantes.