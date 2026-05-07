La moción de censura de Lugo, en directo: Elena Candia se convertirá en alcaldesa tras 27 años de gobiernos socialistas
LUGO CIUDAD
El voto de la edil María Reigosa será la clave del pleno. Antes, a las 11, hay convocada una protesta frente al consistorio07 may 2026 . Actualizado a las 11:04 h.
La popular Elena Candia será la nueva alcaldesa de Lugo este jueves a las 12.00 horas. La moción de censura prosperará gracias al voto de sus doce concejales y del de María Reigosa, la edil que dejó el PSOE debido a varias desavenencias con el gobierno local. Lugo cambiará de manos tras una legislatura convulsa, con tres muertes en el consistorio, incluida la de la exregidora Paula Alvarellos. BNG y PSOE abandonarán el puesto de mando tras siete años de bipartito. El malestar social de una parte de la ciudadanía se hará presente este jueves, ya que está prevista una concentración contra el transfuguismo frente al consistorio justo antes del pleno extraordinario. Se ha reforzado la seguridad para evitar incidentes como los ocurridos la semana pasada, donde insultaron y acosaron a María Reigosa.
La secretaria general del Partido Popular, Paula Prado, llegó al Consistorio de Lugo entre algún pitido y gritos de «ladrona». Se arropó junto sus compañeros de partido, entre ellos Javier Arias, delegado territorial de la Xunta en Lugo
Mucho antes del inicio del pleno, los concejales del PP y María Reigosa ya entraron al consistorio. Fuera, esperan cargos del partido de diversos municipios. Entre ellos, alcaldes, ediles y diputados, como Nicole Grueira, José Manuel Barreiro, Raquel Arias o José Manuel Mato. Algún vecino se acercó a ellos para transmitirles su opinión.
Lugo cambiará hoy el rojo y el celeste por el azul. La popular Elena Candia será la nueva alcaldesa cuando prospere la moción de censura contra el bipartito PSOE-BNG. La sesión está prevista para las 12.00 horas, pero decenas de personas llevan tiempo haciendo cola en el consistorio para poder entrar al salón de plenos. Antes, a las 11.00, hay convocada una manifestación contra la moción.