La moción de censura de Lugo, en directo: Elena Candia se convertirá en alcaldesa tras 27 años de gobiernos socialistas

Senén Rouco

La popular Elena Candia será la nueva alcaldesa de Lugo este jueves a las 12.00 horas. La moción de censura prosperará gracias al voto de sus doce concejales y del de María Reigosa, la edil que dejó el PSOE debido a varias desavenencias con el gobierno local. Lugo cambiará de manos tras una legislatura convulsa, con tres muertes en el consistorio, incluida la de la exregidora Paula Alvarellos. BNG y PSOE abandonarán el puesto de mando tras siete años de bipartito. El malestar social de una parte de la ciudadanía se hará presente este jueves, ya que está prevista una concentración contra el transfuguismo frente al consistorio justo antes del pleno extraordinario. Se ha reforzado la seguridad para evitar incidentes como los ocurridos la semana pasada, donde insultaron y acosaron a María Reigosa.

10.50 Llega Paula Prado La secretaria general del Partido Popular, Paula Prado, llegó al Consistorio de Lugo entre algún pitido y gritos de «ladrona». Se arropó junto sus compañeros de partido, entre ellos Javier Arias, delegado territorial de la Xunta en Lugo Paula Prado llegó al Concello de Lugo antes de las 11 de la mañana LAURA LEIRAS

10.48 Cargos del PP presentes Mucho antes del inicio del pleno, los concejales del PP y María Reigosa ya entraron al consistorio. Fuera, esperan cargos del partido de diversos municipios. Entre ellos, alcaldes, ediles y diputados, como Nicole Grueira, José Manuel Barreiro, Raquel Arias o José Manuel Mato. Algún vecino se acercó a ellos para transmitirles su opinión.