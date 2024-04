En directo: arranca la segunda jornada del debate de investidura de Alfonso Rueda

12.40

Cuarto acuerdo: gallego

Para los socialistas, los gallegos hablan castellano y gallego combinadamente. Por eso, señaló Besteiro, no entienden que el presidente del Gobierno gallego y su partido votaran en contra del uso del gallego varias veces. «Agardo que nesta lexislatura compense todo o dano que lle fixo á nosa lingua. E, para axudalo, ofrézolle un cuarto Acordo do País pola defensa do galego», propuso.