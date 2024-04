En directo: arranca el discurso de investidura de Alfonso Rueda

9.38

Rueda inicia su discurso

«Tiven a fortuna de servir a Galicia dende moi diversas responsabilidades, pero ningunha é comparable ao camiño que me tocou emprender en maio do ano 2022. A dia de hoxe, os desafios e as oportunidades de Galicia cárganme de ilusión, enerxía e orgullo para emprender esta nova etapa co pobo galego», comenzó Alfonso Rueda en su primer minuto de discurso.