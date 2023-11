La 65.ª edición de los premios Fernández Latorre distingue a la científica Marisol Soengas

15:12

Derrotar a la desinformación y a las enfermedades

«Nin a incomunicación nin a desinformación contra as que loita o bo periodismo, nin as doenzas contra as que se bate a nosa galardoada, son feitos inexorables. Podemos e debemos derrotalos para que a nosa vida como persoas e como cidadáns, sexa mellor», añade el presidente de la Xunta, que resalta que ciencia y civilización «avanzan superando muros».

Y remata: «Marisol Soengas, o sorriso da ciencia, xúntanos na admiración cara os seus logros. E esta casa da palabra que nos acolle segue facendo que ese fogar común que chamamos Galicia sexa máis grande, máis forte e máis nosa. Grazas».