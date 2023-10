En directo: Rueda se estrena como presidente en un debate del estado de la autonomía

10:16

Estabilidad, lealtad institucional y gestión sostenible

«Debemos maximizar os avances para os galegos de hoxe, sen incrementar as facturas dos galegos de mañá», destaca el presidente, recordando que Galicia mantiene contenida la deuda.

«Galicia soubo construír unha forma propia de facer política, cun selo Galicia», afirma, destacando que no se trabaja con «aritméticas políticas», que todos los años hay presupuestos «en tempo e forma» y que se reclama al Estado lo que es preciso, pero sin hacer de esa lucha un leit motiv. «Estabilidade e lealdade co resto de España», destaca, junto con un modo de administrar sostenible y prudente, que no hipoteca las cuentas de la comunidad.

Alerta sobre quienes hablan de una Galicia «enganosamente autosuficiente». «Non o somos», advierte. Pero también contra convertirse en un «satélite» de Madrid. «Galicia proseguirá o seu propio camiño».