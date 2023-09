En directo: Galicia y Asturias estrechan lazos en la quinta edición de los Encuentros del Eo

12:57

Contra los acuerdos bilaterales en financiación autonómica.

Rueda destaca que todos, incluso el Gobierno central, reconocen la necesidad de una nueva financiación, pero no se resuelve. «Está claro que hay intereses contrapuestos, pero deberíamos perder todos un poco para que todos salgamos ganando», defiende.

«Cualquier negociación bilateral sobre la financiación sería para nosotros mortal de necesidad», dice el presidente gallego, por lo que considera muy importante que Galicia y Asturias «no perdamos cooperación y sigamos unidos, porque eso hará más difícil las bilateralidades, que a comunidades como Asturias y Galicia nos matan». «Para darle más a unos le tienen que dar más a otros», remacha.

«Creo que no va a haber reforma si no se parte de la premisa que el Gobierno de España tiene que poner más dinero en la cesta. Sin eso no es posible, porque las comunidades se van a resistir», defiende el presidente asturiano, que asegura que no es un combate de comunidades del PP contra el PSOE, sino de territorios. «La posición común nuestra viene de antaño, que hemos podido ampliar a otras comunidades, vamos ganando fuerza, y hay que mantenerla. ¿Qué se necesita para que salga adelante? Más recursos».

«Claro que va a haber diálogos bilaterales, ya los hay hoy, lo que no puede haber es acuerdos bilaterales», indica Barbón.