En directo: sexta jornada del juicio del Alvia

9:40

Arranca la sexta jornada del juicio: declara un vecino que auxilió al maquinista

Declara uno de los primeros vecinos que llegó a la zona del siniestro para auxiliar a los accidentados tras oir el choque. Cuenta que vio cómo dos policías traían al maquinista desde el tren siniestrado, y se ofreció a llevar a José Francisco Garzón Amo hasta la zona donde estaban las ambulancias, con ayuda de otro vecino.

«Pensé que había sido un atentado», cuenta. Se lo preguntó al maquinista, si oyó una explosión. «Me dijo que no, que fuera culpa de él, que eso ya lo tenía denunciado, que no se podía ir a esa velocidad ahí, que no se podía circular por ahí sin un protocolo o algo así, y que se quería morir, que por qué no se muriera él».