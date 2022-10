En directo: Cortabitarte culpa al maquinista: «Si hubiera frenado cuatro segundos antes no estaríamos aquí»

10:20

Sin análisis de riesgos

El fiscal jefe sostiene que no fue bien valorada la «peculiaridad» de la línea y pregunta por qué no se controló la velocidad. «Todo ese riesgo se le achaca al maquinista, pero si hubiese un análisis que viese ese problema probablemente no estaríamos aquí. ¿Por qué no se evaluó ese riesgo y se solucionó como se hizo después con una baliza?», pregunta.