Las llamas dan un respiro en los incendios de O Courel y Valdeorras

10.02

El fuego no avanza en O Courel

La Consellería do Medio Rural ha incrementado en las últimas horas el número de efectivos terrestres, con la llegada de más agentes forestales, más brigadas y más motobombas, en un dispositivo que lleva más de una semana trabajando para tratar de extinguir el fuego que ya ha arrasado unas 10.000 hectáreas en las parroquias de Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón.

Albariza que parece haberse salvado de las llamas en O Courel ALBERTO LOPEZ

Trabajan en las labores de extinción 19 técnicos, 188 agentes forestales, 289 brigadas, 150 motobombas, 13 excavadoras, 1 unidad técnica de apoyo, 20 aviones, 26 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, medios que, al menos de momento y según la información facilitada por Medio Rural, han conseguido frenar el avance de las llamas.