La oposición tiende la mano a Feijoo pero le exige más inversiones para luchar contra la pandemia y recuperar la economía gallega

As maiorías hai que xestionalas con acerto" dice Gonzalo Caballero. "Todos temos que poñer o mellor de nós mesmos" El portavoz socialista se reivindica como alternativa y le dice a Feijoo que, con ganar las elecciones, no basta. "Desta crise hai que saír con políticas públicas distintas". Insta aconstruir "un cinturón protector" para los ciudadanos y se posiciona en contra de cualquier recorte. "Galicia foi a menos en once anos de goberno do PP", tanto en empleo, como en sanidad, industria o infraestructuras. El líder del PSdeG acusa a Feijoo de prometer en el pasado cuestiones que ahora vuelve a prometer y que nunca cumple., y se pregunta para qué sirven consellerias como Polítca Social o Educaión si no ejercen sus competencias. "Non podemos poñernos de perfil ante unha crise de tan gravedade" Reiteró que el PP "terá a man tendida e imos poñer o mellor de nós mesmos". Gonzalo Caballero centró su oposicioón en cuatro ejes: lo social, la reactivación económica, con un "plan Rexurde" , la regeneración económica y la protección de las personas