Comienza el juicio por el asesinato de Ana Enjamio

Arranca el juicio del asesinato de Ana Enjamio. El acusado Cesar Adrio se sienta frente al jurado y, levemente cabizbajo, no oculta su rostro a los fotógrafos. En la sala están sentados en el banquillo la madre y el hermano de Ana, así como otros allegados. La secretaria ilustra al jurado popular leyendo el escrito de acusación de la Fiscalía, donde relata el acoso que el sospechoso sometió a la víctima tras su ruptura sentimental, que él no asumió. La molestaba, interfería y boicoteaba la relación que ella había retomado con su exnovio. En la cena de empresa de Navidad y en el baile posterior, la siguió acosando, pese a que ella le insistió en que se fuera de allí. Unas amigas la llevaron en coche hasta su edificio mientras ella wasapeaba con su actual novio. En el portal, según la Fiscalía, el implicado le rajó la rueda del coche y luego la abordó en el portal con un cuchillo y, «de forma inesperada», le pinchó superficialmente y, cuando ella gritó «Por favor, no, mamá» y le clavó en el cuello y el pecho. Le dio 28 heridas, 21 en el pecho izquierdo y seis le atravesaron el corazón.