Las últimas palabras del Chicle en el juicio: «Solo pedir nuevamente perdón»

Como cierre de su alegato final, Fernanda Álvarez ha querido afirmar que sin la confesión de José Enrique Abuín no habrían estado sentados en la sala juzgado este caso: "Aquí no estamos tratando de vengar a nadie. No estamos en la Edad Media, ojo por ojo, diente por diente. [...] Yo ya he hecho mi trabajo, defendí a José Enrique como me gustaría que me defendiesen".