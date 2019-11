Los forenses defienden que el Chicle estranguló a Diana con la brida hasta matarla

Los forenses explican ahora que no encontraron signos de agresión sexual, pero que "no hallarlos no excluye nada. No significa nada". Aseguran también que hallar restos biológicos del Chicle en el cuerpo era muy difícil: "Las posibilidades de encontrar ADN ahí era ínfimas. El milagro habría sido sacarlo". Destaca ahora el doctor que, aunque sí hubiera desgarros, al estar 500 días en agua sería prácticamente imposible descubrirlos.