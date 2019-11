La madre de Diana Quer: «Por fin me miró [el Chicle] y sentí pena por él»

Habla el mariscador que encontró el teléfono de Diana Quer. Afirma que lo encontró debajo del puente de Taragoña, entre el sexto y el séptimo pilar. "Cando subín para arriba o rastro xa me veu o teléfono". Asegura que no intentó desbloquearlo: "Non intentei facer nada con él".