El Chicle, en el juicio por el asesinato de Diana Quer: «Mi intención no era matarla»

La letrada Fernanda Álvarez se ha dirigido al jurado popular para asegurar que entiende el dolor de una familia al que se le ha arrebatado una hija «pero esa rabia infinita no nos puede cegar», porque, según afirmó, hay que impartir justicia.



A su vez, destacó que El Chicle no detuvo a Diana Quer, que no la metió viva en su vehículo y no la asesinó en Rianxo porque no hay pruebas objetivas que así lo indiquen.