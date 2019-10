Premio Fernández Latorre al Museo do Pobo Galego por «coidar da alma de Galicia»

«O propio fundador, D. Juan Fernández Latorre, asociouse co rexionalista Andrés Martínez Salazar para crear unha editorial, a Biblioteca Gallega, que, sostida en realidade por La Voz de Galicia e a súa imprenta, foi unha das dúas primeiras editoriais galeguistas da historia xunto coa montada por Eugenio Carré Aldao na súa librería da Coruña. No catálogo da Biblioteca Gallega figuran a maioría dos principais autores da tendencia liberal do rexionalismo, con obras tan fundamentais como Los precursores de Manuel Murguía, que inaugura a serie en 1886, El Idioma Gallego de Antonio María de la Iglesia ou os libros de Antolín López Peláez que rescataron do esquecemento a figura de Fr. Martín Sarmiento.

O segundo episodio é nada menos que a xénese e nacemento da primeira Irmandade da Fala en 1916. O 5 de xaneiro dese ano, Antón Villar Ponte, que daquela traballaba na redacción do xornal, iniciou dende La Voz de Galicia a publicación dunha serie de artigos nos que avogaba pola creación dunha Liga de Amigos del Idioma Gallego, campaña que foi atopando apoios e que culminou o 21 de marzo coa saída do prelo do propio periódico do seu folleto Nacionalismo gallego (Apuntes para un libro) Nuestra afirmación regional, que é ante todo unha apoloxía da lingua galega e un insistente chamamento á súa defensa e difusión, para o que, segundo el, compría reactivar o galeguismo. Esgotado en poucos meses, o folleto coñeceu unha segunda edición ampliada en xuño. Pero antes disto, Antón Villar Ponte, animado pola boa acollida e seguindo o consello do seu irmán Ramón, deu o paso de convocar para o 18 de maio unha reunión nos locais da Real Academia Galega. Segundo a favorable información publicada por La Voz de Galicia o día seguinte xuntouse alí un grupo de entusiastas de la causa de nuestra región entre os que, ademáis do groso do rexionalismo coruñés supervivinte e dalgúns simpatizantes novos, había unha nutrida representación dos redactores de La Voz entre os que salientaban, á parte do propio Villar Ponte, os irmáns Alejandro e Augusto Barreiro Noya e Robustiano Fajinas. Aqueles ?entusiastas? acordaron crear a primeira Irmandade da Fala de Galicia, a da Coruña, á que seguiron outras en diferenes cidades e vilas. E con esta decisión abriron unha nova fase no devir do galeguismo político, señala Beramendi en su discurso».