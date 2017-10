En directo: La superficie que ardió este fin de semana en Galicia supera a lo quemado el resto del año

A USC impulsa a investigación para sensibilizar á sociedade, mellorar as prácticas de extinción e recuperar os solos e a vexetación tralos incendios

O Campus de Lugo lidera un proxecto autonómico para previr e mitigar os efectos dos lumes. A USC, en colaboración coa Xunta de Galicia, impulsa o programa pioneiro «Plantando cara ó lume», que busca a transferencia de coñecementos e de resultados de investigación para avanzar na sensibilización social contra os lumes e tamén na mellora da capacitación e formación práctica para loitar contra os incendios e para a posterior recuperación de solos e da vexetación asolada polas lapas.

«Plantando cara ó lume» é unha iniciativa xurdida no Campus Terra da USC, baixo a coordinación do profesor do departamento de Edafoloxía e Química Agrícola Agustín Merino. Na súa primeira andaina, este proxecto implicou a diversos investigadores da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría e da facultade de Formación do Profesorado de Lugo, ademais do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, dependente da Xunta de Galicia, así como a estudantes universitarios que, tras un período de formación previa, trasladaron logo experiencias, proxectos e coñecementos a centros escolares e responsables de comunidades de montes.

Seguir leyendo