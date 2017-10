En directo: Desactivado el nivel de alerta 2 en todos los incendios de Galicia

Ante la virulencia del fuego, los vecinos de A Ermida, en Pazos de Borbén, decidieron pasar la noche del domingo en la capilla. «Sabíamos que allí estaríamos seguros», recuerdan

Thomas Harris no se despegaba del móvil en la noche del domingo. Hablaba con su familia, que vive en la parroquia de A Ermida, en Pazos de Borbén. Él reside en Vigo. «No puedo ir a verlos», repetía constantemente. Las carreteras que lo separaban de sus padres, su hermana y sus sobrinas, estaban cortadas. La casa de su familia, rodeada por las llamas. Escuchaba cómo su padre le decía que estaban rociando sus propiedades con agua para que las llamas no las calcinaran. No querían abandonar lo que tanto trabajo les había costado. Thomas le decía por teléfono a su padre que se olvidase del fuego y que llevase a toda la familia a protegerse en algún lugar seguro.

