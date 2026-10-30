En directo: los forenses han recibido 69 cadáveres y realizado 48 autopsias tras el accidente de Urda

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La CGT rechaza el «señalamiento» al personal del Centro de Control de Atocha

El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha exigido rigor en la investigación sobre el accidente y ha rechazado que se «señale públicamente» al personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.

A través de un comunicado, la organización sindical ha expresado en primer lugar su solidaridad con las víctimas y afectados, defendiendo que un accidente de esta gravedad «difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena». Por ello, ha calificado de «inaceptable» convertir la actuación puntual de un trabajador en una explicación anticipada antes de que las pesquisas permitan reconstruir la totalidad de los hechos y la información disponible en cada momento.

CGT ha incidido en que el sistema ferroviario debe analizarse de forma integral, teniendo en cuenta la formación, el mantenimiento, los medios disponibles, las plantillas y la carga mental soportada en puestos de alta responsabilidad como los CRC. Y ha recordado que el pasado mes de mayo planteó modificar el Real Decreto 929/2020 para fijar límites a la actividad continuada de control de tráfico, garantizar pausas efectivas y regular adecuadamente factores como la nocturnidad y las situaciones degradadas.

Asimismo, la central sindical ha censurado la difusión de audios del personal del CRC durante la emergencia, advirtiendo de que la publicación de «comunicaciones parciales e interesadas» expone a los trabajadores a un juicio público precipitado. CGT ha instado a Adif a «proteger a su personal» e investigar el origen de estas filtraciones, recordando que ya solicitaron medidas de custodia y trazabilidad de los registros tras el accidente de Adamuz sin haber obtenido respuesta.