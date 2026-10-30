En directo: los forenses han recibido 69 cadáveres y realizado 48 autopsias tras el accidente de Urda
ESPAÑA
La investigación judicial avanza con el análisis de las cajas negras y los datos de ADIF, tras confirmarse que el AVE embistió al Iryo a entre 160 y 200 kilómetros por hora, y en medio de la creciente presión sindical y política sobre el ministro Óscar Puente30 oct 2026 . Actualizado a las 09:51 h.
Un total de 70 denuncias de desaparecidos han sido presentadas tras el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), por el que se llevan contabilizados 69 fallecidos, de los cuales 13 ya han sido identificados.
No todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar, según han precisado fuentes de la investigación que llevan contabilizados 62 desaparecidos.
- De las 70 denuncias de desapariciones 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.
- De los 69 fallecidos confirmados, uno de ellos murió en el hospital al que había sido trasladado. Los fallecimientos comunicados a los familiares ascienden a ocho.
- El total de pasajeros en los dos trenes ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrecerá a las 11.30 horas en su Ministerio una rueda de prensa para hablar del accidente. Su comparecencia, que no venía recogida en la agenda del Gobierno para este viernes, se producirá después de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de investigar el siniestro de Urda (Toledo), haya informado de que todas las hipótesis sobre las causas del accidente se mantienen abiertas, evitando «aventurar» explicaciones.
El actor sevillano César Vicente ha confirmado la muerte de su padre en el accidente ferroviario. «Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena», ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press. «Seguiré escuchando Bambino todas las tardes (...). No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá», ha concluido su despedida el actor de Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, o Los Tigres, de Alberto Rodríguez.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado que los cuatro heridos más graves que permanecen en hospitales de la comunidad han evolucionado positivamente. En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, Padilla ha apuntado que su situación «ha mejorado» y hay «cierta esperanza de que puedan salir todos adelante» pese a su «situación delicada». Ha pedido igualmente seguir siendo prudente ante la posibilidad de que haya más restos humanos en los vagones y ha pedido tener «mucho cuidado» con las informaciones en una situación «tan delicada».
Un total de 39 personas permanecen aún ingresadas en los hospitales castellanomanchegos --tres menos que ayer-- después de que dos hayan sido trasladadas a Madrid y una, que permanecía en el Hospital de Manzanares, recibiese el alta. En total, ya se han contabilizado 71 altas médicas. De las 39 personas ingresadas, 17 permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo y otras 22 en cama convencional.
En cuanto al reparto por hospitales, el de Albacete contabiliza una persona herida, ingresada en UCI; el de Alcázar de San Juan, nueve --tres en UCI y seis en cama--; el de Ciudad Real ocho --cinco en UCI y tres en cama-- y el de Toledo, 21 --de ellas ocho en UCI y trece en cama--.
La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada esta tarde en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por «expreso deseo de la familia», y recibirá velatorio en un tanatorio de Huelva capital. La misa será a las 16.30 de la tarde y posteriormente el entierro en el mismo municipio.
Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su «más profundo dolor y consternación». La familia de Báñez ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen, puedan acudir a presentar sus respetos.
Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su «sincero agradecimiento» a la población y medios de comunicación por «las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia». De la misma forma se solicita «respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan».
Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, por «expreso deseo de su familia», tendrá lugar en el municipio, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el tanatorio de Huelva. Además, desde sus profundas convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, templo al que Fátima «profesaba una especial devoción».
El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha exigido rigor en la investigación sobre el accidente y ha rechazado que se «señale públicamente» al personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.
A través de un comunicado, la organización sindical ha expresado en primer lugar su solidaridad con las víctimas y afectados, defendiendo que un accidente de esta gravedad «difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena». Por ello, ha calificado de «inaceptable» convertir la actuación puntual de un trabajador en una explicación anticipada antes de que las pesquisas permitan reconstruir la totalidad de los hechos y la información disponible en cada momento.
CGT ha incidido en que el sistema ferroviario debe analizarse de forma integral, teniendo en cuenta la formación, el mantenimiento, los medios disponibles, las plantillas y la carga mental soportada en puestos de alta responsabilidad como los CRC. Y ha recordado que el pasado mes de mayo planteó modificar el Real Decreto 929/2020 para fijar límites a la actividad continuada de control de tráfico, garantizar pausas efectivas y regular adecuadamente factores como la nocturnidad y las situaciones degradadas.
Asimismo, la central sindical ha censurado la difusión de audios del personal del CRC durante la emergencia, advirtiendo de que la publicación de «comunicaciones parciales e interesadas» expone a los trabajadores a un juicio público precipitado. CGT ha instado a Adif a «proteger a su personal» e investigar el origen de estas filtraciones, recordando que ya solicitaron medidas de custodia y trazabilidad de los registros tras el accidente de Adamuz sin haber obtenido respuesta.
El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario, y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, tal y como ha informado el Centro Integrado de Datos, constituido el pasado miércoles.
Han sido notificadas a las familias un total de cinco identificaciones, que corresponden a tres mujeres y dos hombres.«Hasta el momento todas las identificaciones de los fallecidos se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil».
Además, las las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario, y dos de esas personas han sido encontradas con vida. De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 23 en Madrid, 7 en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.
- Las labores de autopsia e identificación de personas fallecidas prosiguen ininterrumpidamente, en ellas participan 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo, seis del de Ciudad Real, dos del de Cáceres y dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- En la realización de las autopsias intervienen también tres técnicos de autopsia de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara.
- Así mismo, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, otra de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, conforman un equipo de apoyo a las familias de las víctimas.
- La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real «proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense, concluye el CID.
Ya han pasado dos días del trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) y en la zona cero ya no queda hueco para la esperanza, Las unidades de rescate que allí trabajan dan por hecho que solo sacarán cadáveres, pero aseguran que no pararán hasta que no se encuentre a todo el mundo. Las tareas de identificación se han trasladado a las ciudades, los institutos forenses de de Castilla-La Mancha han recibido los 69 cuerpos hallados y han realizado ya 49 autopsias y en los hospitales. Una de ellas es la exministra Fátima Báñez, que será enterrada esta tarde en su pueblo natal, San Juan del Puerto.
Mientras, ya está en marcha la investigación judicial sobre el siniestro. El primer informe oficial apunta a que el AVE chocó contra el Iryo a una velocidad entre 160 y 200 kilómetros por hora. Será clave la información de las cajas negras de los dos trenes que ya están custodiadas por la Policía Judicial. Además, agentes de este cuerpo se desplazaron al centro de control del ADIF en Atocha para recabar datos relativos a la circulación de trenes en la zona. En el plano político, todas las miradas se centran en Óscar Puente; el ministro de Transporte ofrece una rueda de prensa hoy, y el próximo martes comparecerá en el Congreso. Los sindicatos de maquinistas han criticado que rechazado que el ministro «señale públicamente» a la acción puntual de un trabajador cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.