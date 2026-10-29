En directo: Las labores en Urda se intensifican al amanecer tras una noche en la que han trabajado más de 500 personas
ESPAÑA
Los médicos forenses comienzan las labores de identificación de 52 de los 68 cadáveres con los que se ha saldado, por el momento, el accidente29 oct 2026 . Actualizado a las 08:51 h.
Las primeras horas de este jueves están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda (Toledo) para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid.
A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente ferroviario provocado este miércoles por el alcance de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), que ha causado al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos.
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos. La embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.
Lee ha asegurado que su Gobierno seguirá comprometido con la seguridad de sus ciudadanos y les proporcionará toda la ayuda necesaria, al tiempo que ha expresado su deseo de que los afectados se recuperen cuanto antes.
Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.
Ambos dirigentes han trasladado también sus condolencias por las víctimas del accidente. Takaichi y Lee han expresado su pésame a los fallecidos y a sus familias, así como al conjunto de la población española.
Los servicios forenses comenzaron a identificar a las primeras víctimas mortales del accidente. Entre ellas estaba José Manuel Chacón, un guardia civil de 31 años, que desde hacía tiempo se encontraba destinado en la Unidad Técnica de la Policía Judicial, que viajaba desde Madrid hasta Sevilla para hacer unos trámites personales. También hay un agente de la Policía Nacional, cuya identidad no ha trascendido, pero que sí que recibió las muestras de apoyo por parte del Cuerpo. Asimismo, constaba entre las personas que han perdido la vida Antonio Montero Domínguez, un reconocido inspector de Hacienda. Su identificación fue posible gracias a que viajaba con un compañero que solo resultó herido en la colisión ferroviaria.
Entre las personas que permanecían ilocalizables, se encontraba la exministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación de la CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes y de la que, hasta ahora, no se han tenido noticias. La exdirigente popular acudía a un acto organizado por Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla. Situación similar vive Antonio Vázquez, apoderado del torero sevillano Pablo Aguado, que iba en el tren Iryo accidentado, y del que tampoco se han tenido noticias. Se dirigía a la ciudad andaluza para revisar los encierros reseñados de cara a la próxima temporada.
El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) llevará a cabo este jueves, 29 de octubre, una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del grupo Renfe, para la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 75 % en Cercanías en hora punta y del 73 % en Alta Velocidad y Larga Distancia.
A pesar del accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), el sindicato ha mantenido sin cambios la convocatoria de la huelga. El paro, convocado desde las 00.01 hasta las 23.59 horas de este jueves, responde, según Semaf, al «bloqueo administrativo» de los acuerdos alcanzados con anterioridad y a la paralización de los avances en seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.
Un total de 72 personas, entre familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y personal del dispositivo, han sido derivados en la noche de este miércoles al jueves a la Casa Sacerdotal de Toledo.
Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado de que en total la Guardia Civil ha derivado a la Casa Sacerdotal de Toledo a 59 familiares y trece personas del dispositivo desplegado con motivo del accidente ferroviario, en el que han fallecido al menos 68 personas y decenas de personas siguen hospitalizadas en centros hospitalarios de Toledo y Ciudad Real.
El objetivo es que puedan esperar en ese lugar hasta que se les pueda dar información de sus familiares.
Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid.
A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para, con el trabajo de hasta 25 médicos forenses, empezar con las labores de identificación de 52 de los 68 cadáveres con los que se ha saldado el accidente.