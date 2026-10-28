En directo: Investigan por el accidente ferroviario en Urda al operador que dio luz verde a la partida del AVE, al que también señala Óscar Puente

1/38 Restos de los vagones que descarrilaron tras el choque de dos trenes en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 2/38 Servicios de emergencia desplegados en el lugar donde han chocado dos trenes de la línea Madrid-Andalucía Ismael Herrero | EFE 3/38 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 4/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero|Ismael Herrero | EFE 5/38 Primer vagón del tren AVE que ha impactado contra un Iryo en la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 6/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero | EFE 7/38 Zona donde se ha producido el accidente ferroviario, en la provincia de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 8/38 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 9/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 10/38 Atención de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 11/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 12/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 13/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 14/38 Pasajeros de los trenes accidentados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 15/38 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 16/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 17/38 Viajeros de los trenes afectados por el accidente ferroviario de Toledo, tras salir de los vagones Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 18/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 19/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 20/38 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 21/38 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 22/38 Pasajeros esperan en la estación de Santa Justa de Toledo tras el accidente ocurrido en la provincia de Toledo Marcelo del Pozo | REUTERS 23/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 24/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 25/38 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 26/38 Agentes de servicios de emergencias en la zona del siniestro ferroviario Violeta Santos Moura | Reuters 27/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 28/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 29/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 30/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 31/38 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 32/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 33/38 Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 34/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 35/38 Viajeros de los trenes accidentados, en Urda (Toledo) Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 36/38 Helicóptero de Emergencias en el lugar del siniestro ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 37/38 Servicios de emergencias en la estación de Santa Justa de Sevilla, a donde se dirigían los trenes siniestrados Álex Zea | EUROPAPRESS 38/38 Dos trenes similares a los que han impactado en la provincia de Toledo, estacionados en la estación de Santa Justa de Sevilla Marcelo del Pozo | REUTERS

La Guardia Civil abrió este martes la investigación de la catástrofe ferroviaria de Urda, en Toledo, interrogando al operador de Adif que autorizó la marcha del AVE que acabó chocando contra un Iryo detenido. Se trata del mismo empleado al que Óscar Puente, atribuye una decisión «inexplicable» y contraria a la normativa ferroviaria de dar luz verde a la salida del tren Renfe a pesar de que la vía no estaba expedita.

El siniestro ocurrido este miércoles en Urda, al colisionar un tren AVE con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, es el segundo entre trenes de alta velocidad con víctimas mortales en España este año y uno de los más graves de todos los registrados en la red ferroviaria española. Hay al menos 68 muertos y 53 heridos, 15 de ellos graves. Se busca a un coruñés que podría estar entre los desaparecidos.

Leer más: Demasiada inseguridad

Fuentes de la investigación señalan que las causas de la colisión se deben a un fallo en el sistema de señalización minutos antes del suceso. El Ministerio de Transportes, que ha descartado dimitir, asegura que el centro de control de ADIF en Atocha permitió reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria. La Guardia Civil continuará los trabajos de búsqueda toda la noche.

Actualizar directo 21.41 Juanma Moreno reclama al Gobierno la «inmediata revisión» de todas las vías férreas andaluzas El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España, ante el accidente de tren en Urda, una «inmediata revisión» de todas las vías férreas en Andalucía, y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid (en la que ha sucedido el siniestro). «En esa vía han perdido la vida al menos 114 personas en dos accidentes en tan solo nueve meses», ha advertido en una declaración institucional desde el Palacio de San Telmo. Moreno ha añadido que el Gobierno de España «está obligado» a dar una información «clara, transparente y veraz» de lo ocurrido. Además, ha prometido «prudencia y seriedad» desde la Junta de Andalucía en lo que le corresponde en la gestión de «este drama» y decretado tres días de luto oficial.

21.36 Medio centenar de heridos siguen atendidos en hospitales de Castilla-La Mancha Un total de 53 heridos en el accidente ferroviario continúan siendo atendidos en diversos hospitales de Castilla-La Mancha, mientras que 56 han recibido ya el alta y uno ha fallecido en el Hospital de Ciudad Real. Según han trasladado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a Efe, a lo largo del día han sido 110 las personas atendidas en hospitales de la región, sobre todo en Toledo, donde han sido derivados más de 40, y en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan de Ciudad Real, con 36.

21.28 La exministra Fátima Báñez viajaba en el último vagón del Iryo Fátima Báñez, la exministra de Empleo y Seguridad Social durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en el último vagón del Iryo que fue arrollado por el AVE de Renfe y que, tras el fuerte impacto, cayó por un terraplén. Todavía se desconoce su estado, a la espera de que llegue una grúa para poder liberar el espacio entre el coche 1 y la máquina del segundo tren, según confirmaron fuentes de la patronal a Colpisa.

21.24 La Guardia Civil continuará los trabajos de búsqueda toda la noche La Guardia Civil va a continuar durante la noche los trabajos en la zona del accidente para localizar y rescatar a las víctimas que puedan seguir dentro de los vagones. La portavoz de la Comandancia de Toledo, Teresa Albacete, ha explicado que la maquinaria pesada ya está retirando parte de los vagones y del «amasijo de hierros». Los drones de la Guardia Civil trabajan con sensores térmicos que pueden aportar indicios de personas en el interior, según informa Colpisa. Los guías caninos, con perros expertos en localizar personas y restos biológicos, no podrán entrar hasta que la zona esté asegurada, previsiblemente este jueves.

21.20 Óscar Puente visita la zona del accidente El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario en Urda Ismael Herrero El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visitado la zona del accidente ferroviario, tal y como había anunciado tras su rueda de prensa en el centro de control de Adif en Atocha.

21.09 Opinión Leer más: Inexplicable Miguel Rodríguez Bugarín

20.58 Manifestación frente al Ministerio de Transportes Decenas de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Transportes para protestar por el accidente ferroviario y exigir la dimisión del ministro. «Óscar Puente, asesino en serie» y «Ni olvido ni perdón, revolución» son algunas de las consignas que corean los manifestantes, en su mayoría adolescentes, en presencia de un dispositivo policial de una decena de furgones policiales. Los manifestantes ondean banderas de España y de la Falange, la organización que ha convocado la concentración.

20.49 Los concellos gallegos se suman al minuto de silencio Concellos de toda Galicia se han sumado este miércoles a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para celebrar un minuto de silencio en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario en Urda. En Santiago, decenas de personas se han concentrado frente al Pazo de Raxoi desde las 20.00 horas. Entre los asistentes, la alcaldesa Goretti Sanmartín; los conselleiros Román Rodríguez, Antonio Gómez Caamaño, Marta Villaverde y Nicolás Vázquez; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la portavoz del BNG, Ana Pontón, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, además de diputados y concejales. En el de Pontevedra, ha participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asistido al de Lugo.

20.31 Minuto de silencio en Cibeles en recuerdo de las víctimas Un minuto de silencio ha homenajeado esta tarde la plaza de Cibeles de Madrid, frente a la sede del Ayuntamiento, a las víctimas del accidente. Una concentración con una nutrida representación política y que ha terminado con el aplauso de los asistentes. Han asistido, entre otros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Con la presencia también de la delegada del Gobierno, Pilar Trinidad; la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre; o la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; así como la portavoz socialista en el consistorio madrileño, Reyes Maroto.

20.24 Feijoo visitará este jueves el puesto de mando El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, visitará este jueves el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario de Urda. Estará acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que posteriormente, en torno a las 12.45 de la mañana, ofrecerá declaraciones a la prensa, según ha informado el Partido Popular. En una comparecencia en Génova, Feijoo ha exigido este miércoles una investigación gubernamental «inmediata» y otra judicial sobre el accidente que se produzca «con todos los medios y sin interferencias». Ha añadido que es «inaplazable» que se haga una revisión «completa e independiente» de toda la red ferroviaria. Asimismo, ha afirmado que no va a entrar a discutir sobre las responsabilidades políticas este miércoles porque «no es el día», aunque el dolor «no obliga a callar».

20.13 Un total de 83 familiares y 36 pasajeros de los trenes reciben atención en Atocha Un total de 36 pasajeros de los trenes implicados en el accidente ferroviario, además de 83 familiares a la espera de noticias, han sido atendidos en el dispositivo desplegado en la estación de Atocha, según ha informado Samur-Protección Civil en declaraciones a los medios a las puertas la terminal. La responsable de Samur-Protección Civil, Paloma Rey, ha detallado que en el día de hoy han desplegado «un total de 96 efectivos al lugar del accidente, 24 ambulancias (12 de ellas equipadas con personal médico y de enfermería) y han realizado un total de cuatro traslados a hospitales comarcales de la comunidad de Castilla-La Mancha». De manera simultánea, según ha explicado, han colaborado en la estación de Atocha, en Madrid, en el dispositivo desplegado de ayuda a las familias de los pasajeros afectados. Por su parte, el supervisor de Samur-Protección Civil, Abel Jimeno, ha precisado que, entre todos los equipos que están interviniendo, han atendido a «un total de 83 personas, todos ellos familiares a la espera de noticias de los pasajeros que viajaban en el tren». Según ha indicado, a los familiares se les presta atención psicológica y psicosocial y se les ofrece la información que va llegando. El operativo va a estar desplegado «24 horas al día, el tiempo que sea necesario», porque aunque no tienen confirmación de que vayan a llegar más heridos, sí esperan que lleguen más familiares de las posibles víctimas.

20.01 Así fue el accidente ferroviario en Urda Las primeras hipótesis de la investigación señalan que a las 8.30 horas, ADIF recibió el aviso de una incidencia en el sistema de señalización de la central de comunicaciones de Urda. A partir de ese momento, quedó desconectado el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo. Por el momento, lo que se sabe es que a las 8.54 horas, cuando un AVE embistió por detrás al Iryo que permanecía detenido a la entrada de la estación de Urda, la circulación estaba sometida a ese régimen alternativo de seguridad.

19.51 EDITORIAL | «Demasiada inseguridad» «El riesgo cero no existe en ninguna faceta de la vida, y nadie tiene la fórmula para que jamás haya un accidente. Pero algo muy grave, que no se está explicando, ocurre con la regulación, la comprobación y los sistemas de seguridad y alertas en nuestros trenes. El diseño y el mantenimiento de las infraestructuras no parecen los adecuados en España». Leer más: Demasiada inseguridad

19.38 Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía e Iberia aumentar su oferta aérea Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial para atender a todos los pasajeros afectados por el brutal accidente ferroviario. La compañía ha bloqueado la venta de billetes entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 13 de diciembre, además de permitir cambiar o anular gratis los billetes de todos los trenes afectados por el siniestro. Por su parte, Iberia ha topado los precios de sus conexiones con la comunidad andaluza, además de aumentar su oferta aérea. Ha aumentado un 20 % la capacidad de sus vuelos este miércoles, 520 plazas más, así como añadido una conexión extra entre Madrid y Málaga, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde la ciudad andaluza a las 22.00 horas para reubicar pasajeros.

19.31 Al menos 15 avisos de InfoAdif por problemas de señalización en torno a Urda desde 2024 La tragedia ferroviaria de Toledo es ya una de las peores de este siglo junto a Adamuz, que se cobró la vida de 46 pasajeros, y antes Santiago de Compostela, con 80 fallecidos. El siniestro de este miércoles sucede en un tramo en el que InfoAdif publicó, desde el 2020, 70 posts de incidencias, uno de ellos sobre los sistemas LZB que fallaron también en este caso. Leer más: Urda, un tramo plagado de incidencias: averías, un concurso fallido y una renovación todavía en obra Desde el 2024, hubo al menos 15 avisos de la cuenta de comunicación de Adif por problemas de señalización en torno a Urda.

19.25 Vox se querella contra Adif por presunto delito de homicidio imprudente y lesiones Vox presenta una querella contra los responsables de Adif por delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes por el accidente ferroviario de Urda, según informa Europa Press. Se dirige contra los responsables de Adif, y, en particular, contra el operador u operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB. Pero también contra sus superiores jerárquicos inmediatos en el turno y contra quienes, dentro de la entidad, «tuvieran atribuida la definición, la implantación y la supervisión del procedimiento de operación en situación degradada y la seguridad en la circulación en el tramo».

19.19 La Guardia Civil y la CIAF interrogan al operario del centro de control por el accidente de tren Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente entre dos trenes que, por el momento, ha dejado 68 víctimas mortales. Así lo han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación, que han señalado que las declaraciones continúan esta tarde. Los agentes y técnicos están interrogando a las personas que esta mañana estaban en el puesto de control de Adif cuando se ha producido el accidente.

19.12 La Autoridad de Investigación dice que es muy pronto plantear hipótesis sobre el accidente La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) señala que, en estos momentos, es aún «muy pronto» para adelantar cualquier hipótesis sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana cerca de la estación de Urda. El presidente de la AITAT, Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, ha detallado este miércoles a Efe que tres investigadores de la AITAT se han desplazado de forma inmediata al lugar del accidente. Asimismo, otras dos personas (un consejero de la autoridad y el director de investigación técnica) han acudido al Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha para recabar información. «En estos momentos es todavía muy pronto para adelantar cualquier hipótesis sobre las causas del accidente, por lo que, prefiero actuar con prudencia y no realizar declaraciones hasta disponer de información suficientemente contrastada», ha agregado.

18.40 El tren de Iryo no reanudó la marcha porque aún esperaba las instrucciones del centro de control El tren de Iryo involucrado este miércoles en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) no reanudó la marcha porque aún no había recibido las instrucciones del centro de control de ADIF en Atocha, que sí había ordenado reanudarla al tren de Renfe que venía por detrás. Fuentes cercanas a Iryo señalan a Europa Press que la maquinista del tren todavía estaba en conversaciones con el centro de control cuando el AVE de Renfe chocó con la parte trasera de su tren. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya informó a los medios que el centro de control ordenó a algunos de los seis trenes -que se pararon automáticamente al caerse el sistema de seguridad LZB- que reanudasen la marcha con normalidad, entre los que se encontraba el AVE de Renfe. Sin embargo, Puente no detalló a cuántos o a cuáles se le ordenó esa reanudación normal de la marcha. El tren de Iryo no recibió esa orden y, por lo tanto, no reanudó la marcha. El ministro explicó que esa orden procedente del centro de control se efectuó «en contra de la normativa», ya que el propio sistema del centro de control estaba advirtiendo en rojo que el tramo en el que estaba el Iryo estaba ocupado. En caso de considerar que sí debían reanudar la marcha, la orden tenía que haber sido de circular a una velocidad baja de 40 kilómetros por hora como máximo. De hecho, algún maquinista de esos seis trenes manifestó al centro de control que la reanudación de la marcha no se ajustaba a la normativa. El ministro ha dicho que esas decisiones en el centro de control son «inexplicables»: «Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salida al AVE de Renfe y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos».

18.35 Más de 700 efectivos en Urda entre militares, guardia civiles y miembros de Protección Civil desplegados El Ministerio del Interior ha informado de la presencia de 723 efectivos y 183 medios desplegados en Urda (Toledo), zona cero del accidente ferroviario de este miércoles que ha dejado, al menos, 68 fallecidos. La UME ha desplegado 200 militares y 70 medios, Protección Civil 102 efectivos y la Guardia Civil, 422 agentes y 123 medios junto con tres helicópteros, un puesto de mando avanzado, oficinas de atención al ciudadano, drones, caballería y la unidad canina.

18.17 El presidente de Iryo envía sus condolencias a las familias y pide dejar paso a la investigación El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha enviado un mensaje de pésame a las familias de las víctimas mortales y personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, donde el balance oficial apunta a 64 fallecidos y que ha implicado el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo. En declaraciones a los medios desde el lugar del accidente, ha asegurado que está pasando un momento de «profundo duelo y dolor» por algo que «no debería de haber ocurrido nunca». «Las causas se investigarán, estamos a disposición de las autoridades, pero es un sector regulado. Hay una comisión que estudia el accidente, y el primer fin de la investigación es saber qué ha pasado para que esto no vuelva a pasar, porque esto es sinceramente terrible. Lo siento infinito», ha dicho.

18.06 Castilla-La Mancha activa el 900 122 112 para atender a los familiares de víctimas de Urda La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado de que la línea telefónica 900 122 112 está activa para atender a los familiares de las víctimas de los accidente ferroviario de Urda (Toledo). Según ha informado en redes sociales la Consejería, los familiares tienen activo ese teléfono de información, al que se unen los activados por Renfe en el teléfono 900 10 10 20 y la compañía ferroviaria Iryo, que ha puesto a disposición de los afectados el teléfono 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Además, en el Tribunal de Instancia de Orgaz se ha constituido también un Centro de Atención a víctimas y familiares con el número habilitado 925 317 020, y se ha acordado la habilitación del correo electrónico atencionvictimas.trenorgaz@justicia.es para canalizar la atención a víctimas, familiares y profesionales.

17.44 Ouigo suspende sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta al menos el 2 de noviembre La operadora francesa Ouigo ha suspendido todas las circulaciones de la compañía en el corredor que conecta Madrid y Andalucía hasta, al menos, el próximo lunes 2 de noviembre, tras el accidente registrado en Urda (Toledo) con al menos 68 muertos, ha informado este miércoles la compañía.

17.22 Resumimos lo dicho por Óscar Puente para explicar el «inverosímil» accidente Leer más: Puente descarta dimitir y señala al centro de control de ADIF por el choque de trenes de Toledo: «Una decisión inexplicable»

17.21 La Guardia Civil insta a familiares de desaparecidos a ir a centros de denuncia para cotejar ADN El portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro ferroviario que se ha saldado con 68 fallecidos en la localidad toledana de Urda, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado «vayan a los centros de denuncia instalados» en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones «lo más pronto posible». Ha recalcado la idoneidad de que sea «un familiar de primer grado», ya que al poner la denuncia «se tomará una muestra de ADN» que será lo más compatible posible al del familiar buscado. Tras recordar que los centros de la calle Batalla del Salado de Madrid, el de la comandancia de Toledo, el de Sevilla y el de Córdoba son los que se han puesto a disposición de los familiares, ha insistido en la importancia de esas muestras de ADN para poder «cotejar» la información. Del mismo modo, ha pedido a los seres queridos de las posibles víctimas que «no acudan al lugar de los hechos» y que dejen trabajar a los servicios de emergencia.

17.17 Comienzan a llegar los cuerpos de fallecidos al Instituto de Medicina Legal de Toledo Las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Toledo han comenzado a recibir los primeros cuerpos de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, donde se harán las identificaciones y los trabajos forenses. Asimismo, han llegado varios camiones y vehículos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que va a montar una morgue auxiliar junto a las dependencias del Instituto de Medicina Legal, en cuyas inmediaciones hay también vehículos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo, que están controlando los accesos. Los servicios funerarios trasladan a los fallecidos del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles Ángeles Visdómine | EFE

17.13 Familiares piden ayuda en Sevilla para dar con los desaparecidos Familiares de usuarios de los dos trenes Madrid-Sevilla siniestrados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 68 fallecidos, piden ayuda en la estación de Santa Justa de la capital andaluza para dar con los desaparecidos. «¿No tienen un listado?», ha criticado una de ellos. Ana San Emeterio Freire ha explicado a los medios que no sabe nada de su hermano José Ángel, de 54 años y que trabaja como comercial entre Madrid y Sevilla, y se ha acercado a la estación para facilitar la labor de búsqueda. Esta vecina ha explicado que ha facilitado sus datos personales y de contacto, y ha lamentado que «tengan que pasar estas cosas» para que mejore la gestión.

17.10 El Frente Amplio exige que se asuman responsabilidades políticas «a todos los niveles» Frente Amplio ha exigido que se asuman responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida hasta ahora de 68 personas, al considerar que es «inadmisible» que se produzcan en el mismo año dos siniestros de gravedad en el mismo año. De igual modo, ha reclamado este miércoles que que se realice una auditoria independiente sobre el estado de la red ferroviaria y los servicios relacionados. Así lo ha trasladado la candidatura en un comunicado posterior a la rueda de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la declaración institucional del presidente del Gobierno. Frente Amplio ha subrayado que se pronuncia sobre el accidente desde la «consternación y la tristeza» y en primer lugar traslada su pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Además, ha enviado su apoyo a los servicios técnicos que están trabajando en la zona y al conjunto de los trabajadores ferroviarios. Luego, ha proclamado que la «gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido». También ha apuntado al Ministerio de Transporte al proclamar que «es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año».

17.05 Tres días de luto nacional Pedro Sánchez decretó tres días de luto oficial en todo el país, desde la medianoche de hoy y hasta las 24.00 horas del sábado 31 de octubre, en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda

16.35 El Sindicato Ferroviario tacha de «precipitado» atribuir el accidente en Toledo al factor humano El Sindicato Ferroviario considera «precipitado», «atrevido» e «irresponsable» asumir que la causa del accidente que ha ocurrido este miércoles a primera hora de la mañana en el municipio toledano de Urda y en el que han fallecido más de 60 personas es consecuencia de un fallo humano. Vuelven a reclamar al ministro de Transportes una auditoría de las actuaciones de mantenimiento y de los contratos de modernización que se han desarrollado en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla. «La exigimos cuando ocurrió el accidente en Adamuz (el 18 de enero del 2026, hace ya nueve meses) y todavía no tenemos constancia ni de que se haya hecho ni de los resultados de la misma», explica Joan Rodríguez, portavoz del sindicato.

16.32 Sin noticias confirmadas sobre la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes «Deseo la pronta recuperación a los heridos y envío todo el apoyo a quienes aun espera noticias de los suyos. No hay angustia comparable a esa espera, la sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros. Saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas», dijo Feijoo.

16.26 Feijoo exige revisar toda la red de alta velocidad española Feijoo: «Quiero compartir con los españoles tres sentimientos: dolor, solidaridad y exigencia. Acompaño el dolor a las familias de los fallecidos, lo siento en lo más profundo de mi corazón», arrancó el líder del PP su intervención. «Este es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares. Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas con exigencia y merecen respuesta», ha expuesto Feijoo, que ha asegurado que el dolor exige «una investigación gubernamental inmediata, y otra judicial, con todos los medios y sin interferencias». Asimismo, ha asegurado que no es el día de pensar en responsabilidades políticas, pero ha esgrimido que «España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras», dijo el líder del PP que reclamó revisar toda la red de alta velocidad española.

16.10 Page eleva a 68 los fallecidos en el siniestro de Urda y apunta a 15 heridos en estado muy grave El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) hasta los 68 en el cómputo oficial. Resta ahora la autorización judicial para que se siga investigando la posibilidad de que haya más fallecidos en el amasijo de hierros en el que se han convertido varios de los coches de ambos trenes. Pedro Sánchez, con Marlaska y Page en la zona del accidente Violeta Santos Moura | REUTERS García-Page ha dado como balance de atendidos 53 pasajeros de rango amarillo, 15 con código rojo en estado de gravedad y el resto atenciones leves. Habrá unidades caninas para seguir buscando posibles pasajeros con vida, tal y como ha apuntado el presidente castellanomanchego.

15.57 «Se tomarán todas las medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos» «Hemos tratado de conocer cuál es el origen de este accidente. Las autoridades judiciales están haciendo su labor. Es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año. Muy probablemente indica que el origen de los accidentes no tienen que ver. Se tomarán todas las medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilicen este servicio».

15.55 Sánchez: «Vamos a llegar hasta el final, si ha habido negligencias se sabrá» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se va «a llegar hasta el final» para saber las causas del accidente ferroviario de Urda, que ha costado la vida al menos a 68 personas, y ha añadido: «si ha habido negligencias, se sabrá»

15.25 La Guardia Civil interroga al operador que dio luz verde a la partida del AVE y al que Puente señala como responsable del accidente La Guardia Civil abrió este martes la investigación de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo) interrogando al operador de Adif que autorizó la marcha del AVE que acabó chocando contra un Iryo detenido. Se trata del mismo empleado al que el ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuye una decisión «inexplicable» y contraria a la normativa ferroviaria de dar luz verde a la salida del tren Renfe a pesar de que la vía no estaba expedita, según informa Melchor Saiz-Pardo, de Colpisa. Los agentes de la Policía Judicial de Madrid tomaron declaración al trabajador del Centro de Regulación y Control (CRC) de Madrid-Puerta de Atocha, dependiente de Adif, desde donde se dirigía la circulación cuando dejó de funcionar el sistema automático de seguridad. Su testimonio constituye una de las primeras diligencias para aclarar cómo se autorizó el avance del convoy. El operador contó con asistencia psicológica y jurídica, según fuentes gubernamentales. No se precisó en qué condición procesal ha prestado declaración ni qué explicación ofreció a los investigadores sobre las órdenes que transmitió aquella mañana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por su parte, se desplazó para reforzar a los investigadores de Toledo. Sus especialistas prestarán apoyo a la unidad territorial, siguiendo el modelo de colaboración entre equipos especializados y Policía Judicial que se desplegó en enero tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

15.06 «La decisión se toma desde el centro de control», afirma Puente «La decisión se toma desde el centro de control, ese es el origen del accidente». «El sistema automático de verificación se ha caído y por tanto lo que entra es el centro de control. Los trenes están detenidos. No entra a tomar decisiones en trenes en marcha», dice Puente.

14.55 Óscar Puente descarta dimitir Óscar Puente confirmó que cayó el sistema de seguridad LZB que afectó a seis trenes en un tramo de 67 kilómetros. Después hay una comunicación con los trenes detenidos. El ministro reconoció que se tomó la decisión del tren que impactó con el Iryo retome la actividad con normalidad. «Se autoriza al tren AVE recorre 25 kilómetros y acaba impactando con el tren Iryo», reconoce Puente, que calificó esta decisión de «inexplicable». Puente dijo que no se plantea, en estos momentos, dimitir: «Estoy solo pensando en esclarecer esto».

14.52 Comparece el ministro de Transportes Óscar Puente ofrece explicaciones sobre el accidente ferroviario.

14.45 Cuarenta de las víctimas mortales viajaban en el Iryo De las 64 víctimas mortales confirmadas hasta el momento, 40 viajaban en el Iryo, convoy que fue embestido, y 24 en el AVE, que alcanzó al primero a más de 100 kilómetros por hora.

14.43 Urda, un tramo con muchos problemas Los documentos en poder de la agencia Colpisa revelan un rosario de reveses desde el 2019 y un informe ese año que alertó de que el antiguo sistema de control podía no soportar determinadas modificaciones. Leer más: Urda, un tramo plagado de incidencias: averías, un concurso fallido y una renovación todavía en obra

14.30 Maquinistas del AVE de Málaga advierten: la señalización ya estaba averiada ayer en el lugar del accidente «El sistema de supervisión estaba dando error desde ayer por la noche». Así lo advierte un maquinista malagueño del AVE, que prefiere no revelar su identidad, pero que pasó justamente por ese punto hacia las 20.30 horas. «Hacía el trayecto con el tren desde Madrid para Málaga y se detuvo exactamente en el kilómetro 120, que corresponde a Urda, porque no reconocía el sistema», asegura este profesional, en una información de Ignacio Lillo para Colpisa.

14.23 Sánchez se traslada a Urda para trasladar su apoyo a los afectados El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este miércoles a Urda (Toledo) lugar del accidente ferroviario que ha dejado al menos 64 fallecidos, según han confirmado fuentes de Moncloa. Sánchez acudirá a la zona para respaldar el trabajo de los equipos de emergencia que trabajan todavía sobre el terreno y para trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, tal como indican desde el Ejecutivo.

14.09 Renfe permite cambiar o anular gratis los billetes de todos los trenes afectados por el accidente Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial para atender a todos los pasajeros afectados por el brutal accidente ferroviario registrado este miércoles en Toledo, que ha dejado decenas de víctimas mortales. La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión de la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, según ha anunciado a través de sus canales oficiales. Por tanto, los pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y el sur del país mientras el servicio continúe suspendido podrán cancelar o cambiar sus billetes sin ningún coste adicional. Además, la aerolínea Iberia se ha sumado a la respuesta a la tragedia y ha decidido limitar el precio de sus billetes con salida o llegada a Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre. Así, un vuelo en clase turista costará un máximo de 99 euros y, uno en clase Business, 149 euros. Del mismo modo, ha añadido una conexión entre Madrid y Málaga este jueves, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde la ciudad andaluza a las 22.00 horas para reubicar pasajeros.

14.04 Renfe asegura que el AVE estaba autorizado para continuar la marcha Renfe confirma que a primera hora de la mañana se registró una incidencia en el sistema de señalización y supervisión de la circulación (LZB). Los trenes, apunta, permanecieron detenidos temporalmente y, posteriormente, se autorizó la marcha en condiciones determinadas por la gestión de la circulación (bloqueo de señalización lateral, sistema de bloqueo automático que se basa en las señales luminosas situadas en el lateral de la vía). De esta forma, la compañía defiende que el AVE reanudó la marcha una vez que recibió la autorización correspondiente, mientras que el tren de Iryo permaneció detenido «por causas que desconocemos». Según lamenta Renfe, su tren continúo la marcha como se le indicó y se produjo la colisión. «La secuencia exacta, las condiciones de circulación y las circunstancias del impacto deberán quedar establecidas por la investigación», cuentan a este periódico.

13.56 Aumenta la cifra de fallecidos El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha elevado a al menos 64 las víctimas en el accidente ferroviario de Toledo

13.45 Dos accidentes en la alta velocidad ferroviaria con víctimas mortales en nueve meses La alta velocidad ferroviaria acumula en este año dos accidentes graves, el de este miércoles en Urda (Toledo), que de momento ha costado la vida al menos 46 personas muertas, y el del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y son los dos únicos con víctimas que ha registrado la alta velocidad desde su arranque en 1992. Con todo, el accidente más grave se produjo en velocidad alta (hasta 200-220 kilómetros por hora, que lo diferencian de la alta velocidad, hasta 250 kilómetros por hora) el 24 de julio dek 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol y circulaba a una velocidad muy superior a la reglamentaria descarriló en Angrois, a la entrada de Santiago y provocó la muerte de 80 personas y heridas a 143.

13.40 El arquitecto Joaquín Torres viajaba en el AVE siniestrado «No hubo frenazo ni aviso, solo un impacto terrible», afirma el arquitecto. Leer más: El arquitecto Joaquín Torres viajaba en el AVE: «He visto a gente sepultada entre los escombros»

13.40 La Guardia Civil habilita oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para identificar desaparecidos La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares de primera grado de las víctimas del accidente puedan acudir e identificar a las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes (Toledo). Del mismo modo, en estas dependencias se tomarán también muestras de ADN con el fin de agilizar los procesos de identificación, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

13.33 Óscar Puente habla a las 14.00 horas El ministro de Transportes, Óscar Puente, atenderá a los medios a las 14.00 horas desde el edificio H24 de ADEF para informar sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

13.14 Feijoo: «Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias» La intensa maquinaria electoral se ha detenido de golpe como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en las proximidades de la estación de Urda (Toledo). Con decenas de víctimas confirmadas y dos vagones precipitados por un terraplén, Alberto Núñez Feijoo ordenó suspender de forma íntegra la agenda de precampaña del PP en todo el territorio nacional. En la retina aún está la reciente tragedia de Adamuz, que se cobró el pasado 18 de enero la vida de 46 personas. «Lo prioritario ahora es atender y acompañar a las familias», escribió el líder de la oposición en redes sociales nada más conocer la noticia.

13.07 Ana Pontón: «Este accidente chéganos ao máis fondo polo recordo de Angrois» La portavoz del BNG, Ana Pontón, canceló esta mañana toda su agenda de actos tras conocer la noticia del siniestro ferroviario de Urda. Además de expresar su consternación a través de las redes sociales, la líder nacionalista realizó una declaración este mediodía en la sala de prensa del Parlamento de Galicia en la que quiso trasladar todo el «apoio e solidariedade» del Bloque a las victimas del suceso y a sus familias. «Este tipo de accidentes chéganos ao máis fondo polo de Angrois, que segue marcando as nosas vidas e que, lamentablemente, non foi investigado como debera», señaló Pontón quien, con todo, incidió que ahora es momento para estar «ao lado das vítimas» y que «tempo haberá para esclarecer cales son as responsabilidades que hai detrás deste accidente».

13.06 Se suspende la jornada de Copa del Rey de fútbol por el accidente ferroviario en Toledo No habrá fútbol este miércoles, después de que la Federación Española de Fútbol (FEF) haya decidido suspender los 22 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles debido al trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo). El ente federativo ha tomado esta decisión a tenor de la dimensión de la tragedia, y a la espera de la deliberación definitiva sobre los 14 encuentros del jueves, que llegará en las próximas horas.

12.53 El sistema de señalización falló Fuentes de la investigación señalan que las causas de la colisión entre un AVE y un Iryo se deben a este error de la infraestructura. Leer más: El sistema de señalización falló minutos antes del choque mortal de trenes de Toledo

12.38 La exministra Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes accidentados La exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes accidentados. Según las fuentes consultadas por Colpisa, aún no se ha contactado con ella.

12.28 Page centra el foco en trasladar a todos los heridos El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, agradece su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, aunque ha centrado el foco en «trasladar a todos los heridos» a los centros sanitarios y atender a los afectados. Page ha insistido en la cifra de 30 muertos que, por el momento, confirma el Gobierno de España, pero ha advertido que probablemente el número aumente con el paso de las horas. Emergencias de Castilla-La Mancha ha confirmado a Colpisa que, al menos, hay 46 fallecidos.

12.18 Felipe VI viaja a Madrid El rey Felipe VI conoció lo ocurrido en Toledo durante el ejercicio Grifo del Regimiento de Defensa NBQ de Valencia en el campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, donde se encontraba. Kai Forsterling | EFE El rey Felipe VI ha lamentado el «terrible» accidente ferroviario de Toledo y ha trasladado a las familias su apoyo en un momento tan difícil. Desde la base militar Jaime I de Bétera (Valencia), ha asegurado estar en permanente contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y ha dicho que en breves se trasladará a Madrid: «He podido hablar con Page y estoy pendiente de conocer más detalles de lo ocurrido. Nuestra actividad en Valencia la hemos suspendido».

12.11 A Xunta suspende toda a súa axenda institucional La Xunta anunciou que suspende toda a súa actividade institucional este mércores polo accidente ferroviario rexistrado na localidade de Urda, no que faleceron 46 persoas.

12.10 Caos en la estación de Atocha tras el choque de trenes mortal en Urda En la estación de Puerta de Atocha Almudena Grandes este miércoles reina el caos y la confusión tras el choque mortal de trenes en Urda (Toledo). Aquellos que vienen nerviosos preguntando por familiares o allegados son llevados a una sala separada por los trabajadores de Renfe, alejados del bullicio. Nadie puede pasar. En los paneles de información de salidas y llegadas, aparece un letrero en naranja brillante que avisa del corte de circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Al lado de todos los trenes que se dirigían a Málaga y Sevilla aparece la palabra «cancelado». Pasajeros en la estación de Atocha revisan sus móviles tras la cancelación de sus trenes Eduardo Parra | EUROPA PRESS

12.07 Más de 150 heridos Según Emergencias de Castilla-La Mancha, más de 150 personas han resultado heridas por el accidente. De momento, entre los 544 pasajeros afectados, más de 150 han resultado heridos y al menos 46 han fallecido.

12.05 Un minuto de silencio a las 20.00 horas en todos los ayuntamientos por el siniestro La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las ocho de la tarde en la puerta de todos los ayuntamientos española en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. La federación también se ha puesto a disposición para coordinar tareas de protección civil y otras emergencias, agradeciendo la labor de los servicios que están trabajando en la zona, y ha trasladado su pésame a los seres queridos de los fallecidos.

12.04 El líder de los socialistas gallegos: «Todo o meu agario e solidariedade coas vítimas, e moita forza aos equipos de emerxencias» El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha declarado «profundamente afectado» por la noticia del accidente ferroviario. «En Galicia sabemos ben o que significa vivir unha traxedia así. Compartimos a dor das familias que perderon un ser querido e a angustia de quen agarda noticias dos seus». El socialista ha querido enviar a través de las redes sociales y de un vídeo remitido a los medios todo su «agarimo e solidariedade» con las víctimas y sus familias, así como «moita forza» a los heridos y a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno.

12.01 La tragedia de Urda, en la misma línea donde se produjo el accidente de Adamuz Apenas han pasado nuevo meses del choque entre un Iryo y un Alvia que dejaba 46 víctimas. Otra catástrofe en el tramo Madrid-Sevilla, la primera línea de alta velocidad que se puso en funcionamiento en España en 1992. Leer más: La tragedia ferroviaria de Toledo sucedió en la misma línea que el accidente de Adamuz

11.52 Alfonso Rueda: «Galicia, y sus medios, están a disposición para todo en lo que podamos ayudar» El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto a disposición del siniestro de Toledo todos los medios que Galicia, comunidad que sufrió en el año 2013 una gravísima tragedia ferroviaria en Angrois, pueda aportar. Así lo ha indicado en un mensaje en redes sociales, en el que también ha explicado que sigue «con preocupación» las noticias llegadas desde la localidad manchega y ha enviado su pésame por los fallecidos. «Todo el apoyo y cariño al resto de afectados, familiares y allegados», añade el mandatario, antes de señalar que «Galicia, e os seus medios, están a disposición para todo no que poidamos axudar».

11.49 Los reyes, conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario de Urda Los reyes han expresado su preocupación y tristeza por el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos, y han dado su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona. «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas», ha indicado la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X. También expresan su apoyo a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona «para ayudar en lo posible en estas circunstancias». Cuando se ha conocido el siniestro, el rey se encontraba en Bétera (Valencia) asistiendo a unas maniobras militares, un ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa NBQ Valencia en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I.

11.45 Von der Leyen, Costa y Metsola, consternados por el accidente en Urda: «Hoy Europa llora con vosotros» La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado la solidaridad de la Unión Europea con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en Urda (Toledo), en donde han colisionado un AVE y un Iryo que operaban la línea Madrid-Sevilla. «Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas», ha indicado la conservadora alemana en redes sociales. «Hoy Europa llora con vosotros», concluye el mensaje de la jefa del Ejecutivo comunitario. «Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor», ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales. Costa ha dicho recibir «con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo», al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, a los que ha agradecido su asistencia a las víctimas. «Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación», ha añadido el exprimer ministro portugués en sus redes sociales. La presidenta del Parlamento Europeo, a su vez, se ha mostrado «profundamente consternada» y expresado su «más sincera gratitud» a los servicios de emergencia «que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro». «España está en mi pensamiento y mi corazón», ha añadido. «Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos», ha expresado Metsola en un mensaje compartido en redes sociales y escrito en español.

11.33 El impacto se produjo a más de 100 kilómetros por hora Fuentes consultadas por Colpisa aseguran que el AVE ha alcanzado al Iryo a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.

11.27 Interior despliega a la UME en la zona del accidente El Ministerio del Interior ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial. La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

11.24 El ADIF suspende la circulación del corredor sur y pide a los viajeros no acudir a estaciones El ADIF ha suspendido este miércoles la circulación ferroviaria entre Madrid y el Corredor Sur hasta nuevo aviso y ha pedido a los viajeros que tuvieran un billete para este recorrido que no acudan a las estaciones, según han informado fuentes de Transportes. El ente gestor de infraestructuras ferroviarias ha informado en la red X de que ha quedado interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un accidente por alcance de dos trenes y de que todos los convoyes de esta línea se encuentran detenidos en estaciones del trayecto. El ADIF ha habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita

11.09 Apuntan a un «fallo humano» al no funcionar el sistema automático de señalización como causa El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos José María Goicolea Ruigómez ha apuntado a un «fallo humano» al no funcionar el sistema automático de señalización (LZB nivel 2) como causa del accidente de Urda (Toledo) que se ha saldado con al menos diez fallecidos tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. El experto ha explicado a Europa Press que en la línea Madrid-Sevilla se había pasado ya a un sistema automático que bloquea el tren en el caso de haber algún obstáculo en la vía. «Este sistema, independientemente del maquinista, produce el paro del tren cuando nota que hay otro tren o hay un obstáculo», ha precisado.

11.03 «Hay muchos muertos y heridos. La situación es de emergencia absoluta» Los pasajeros de los trenes han relatado escenas dantescas tras el accidente en la localidad toledana de Urda. Roberto era uno de los viajeros del AVE que ha chocado con el Iryo. «Estoy bien, ha sido muy aparatoso, sé que hay heridos por lo que puedo ver», contaba en Onda Cero poco después del accidente. «Acaba de llegar uno de los primeros helicópteros, cuento tres coches de la Guardia Civil. Mi tren iba detrás y ha colisionado con un Iryo. He visto el vagón destrozado y ha caído por un terraplén. Yo iba en un AVE, en dirección a Sevilla. El golpe ha sido tremendo. El vagón estaba completamente destrozado. Se me ha caído un señor encima, hemos podido ayudarles. Había gente con golpes en el cuerpo», ha explicado, en una información recogida por Álvaro Soto, de Colpisa. En ese mismo tren se encontraba Jesús, que ha relatado en la Cadena Ser el siniestro. «Ha habido un frenazo y todo el mundo ha salido volando, me he dado un golpe con el asiento de delante, nos hemos dado cuenta de que ha habido un accidente y hemos intentado evacuar lo más rápido porque el vagón estaba volcado sobre la vía y había riesgo de que cayese sosteniendo una puerta ayudando a los sanitarios», ha afirmado. Jesús ha visto «muchos heridos y muertos» y ha reclamado la llegada de los servicios sanitarios. «Hace falta que venga mucha gente. Todo se está alargando y estamos en medio del campo. La situación es de emergencia absoluta. He visto a un chico con el brazo amputado caminando y he visto cuerpos tumbados que al tacto me han parecido que estaban cadáveres», ha indicado. Tras el accidente, Jesús ha visto «vagones que están caídos por el terraplén y están completamente destrozados» y en concreto, ha citado el «vagón 2 de Renfe», que «estaba del todo destrozado».

10.53 Viajaban 544 pasajeros en los dos trenes La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla Ruiz, ha explicado en declaraciones a TVE que viajaban 544 personas en los dos trenes afectados. Concretamente, 147 (entre ellos, un bebé) lo hacían en el Iryo y 397 en el AVE.

10.51 Asciende a 46 el número de víctimas mortales Emergencias de Castilla-La Mancha y Protección Civil eleva a 46, por el momento, la cifra de víctimas mortales por el accidente ferroviario.

10.48 Los primeros testimonios tras el accidente Llegan los primeros testimonios sobre el accidente en el que están implicados dos trenes, un siniestro en el que hay al menos 39 muertos. Leer más: Un pasajero del AVE que colisionó en Urda: «Si estoy vivo, es de milagro: el golpe ha sido de una potencia gigantesca»

10.45 Las primeras imágenes del accidente ferroviario 1/38 Restos de los vagones que descarrilaron tras el choque de dos trenes en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 2/38 Servicios de emergencia desplegados en el lugar donde han chocado dos trenes de la línea Madrid-Andalucía Ismael Herrero | EFE 3/38 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 4/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero|Ismael Herrero | EFE 5/38 Primer vagón del tren AVE que ha impactado contra un Iryo en la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 6/38 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero | EFE 7/38 Zona donde se ha producido el accidente ferroviario, en la provincia de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 8/38 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 9/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 10/38 Atención de los pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 11/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 12/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 13/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 14/38 Pasajeros de los trenes accidentados en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 15/38 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 16/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 17/38 Viajeros de los trenes afectados por el accidente ferroviario de Toledo, tras salir de los vagones Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 18/38 Personal de emergencias en el lugar donde impactaron dos trenes de la línea de AVE Madrid-Andalucía Violeta Santos Moura | REUTERS 19/38 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 20/38 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 21/38 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 22/38 Pasajeros esperan en la estación de Santa Justa de Toledo tras el accidente ocurrido en la provincia de Toledo Marcelo del Pozo | REUTERS 23/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 24/38 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 25/38 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 26/38 Agentes de servicios de emergencias en la zona del siniestro ferroviario Violeta Santos Moura | Reuters 27/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 28/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 29/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 30/38 Lugar del accidente ferroviario ocurrido en la línea de AVE Madrid-Andalucía, a su paso por la provincia de Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 31/38 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 32/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 33/38 Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 34/38 Imágenes del siniestro ferroviario en Toledo Violeta Santos Moura | REUTERS 35/38 Viajeros de los trenes accidentados, en Urda (Toledo) Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 36/38 Helicóptero de Emergencias en el lugar del siniestro ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 37/38 Servicios de emergencias en la estación de Santa Justa de Sevilla, a donde se dirigían los trenes siniestrados Álex Zea | EUROPAPRESS 38/38 Dos trenes similares a los que han impactado en la provincia de Toledo, estacionados en la estación de Santa Justa de Sevilla Marcelo del Pozo | REUTERS El accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en imágenes La Voz

10.44 Abascal mantiene su agenda tras el accidente ferroviario A diferencia del resto de partidos, que han suspendido su agenda preelectoral por el accidente ferroviario, Vox mantendrá hoy sus actos previstos al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras, según manifestó en redes sociales su presidente, Santiago Abascal.

10.42 Renfe activa el plan de asistencia a las víctimas del accidente ferroviario Renfe ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20. La compañía ha pedido, en redes sociales, que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares.

10.34 Sánchez traslada su apoyo a las víctimas del «grave accidente» de trenes en Toledo y dice estar «consternado» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar «consternado» por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo que ha calificado de «grave» y ha trasladado su apoyo a las «víctimas». El jefe del Ejcutivo ha asegurado que los servicios de emergencia trabajan ya sobre el terreno para atender a los impicados y «garantizar la seguridad». Sánchez está en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente y con el presidente autonómico, el socialista Emiliano García Page, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. «Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias», ha señalado.

10.29 Lo que se sabe hasta ahora del accidente Nuevo accidente mortal en la alta velocidad española y, de nuevo, en la línea Madrid-Sevilla, la misma en la que el pasado mes de enero se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos. Como en aquella ocasión, un tren de Iryo y otro de Renfe se han visto implicados en un siniestro que ha causado al menos 39 muertos, según han confirmado fuentes del Gobierno. El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La ADIF ha anunciado la interrupción del tráfico ferroviario a través de sus redes sociales, donde ha informado de un «alcance entre dos trenes». Al menos dos coches han descarrilado y caído por un terraplén tras una colisión entre un AVE de Renfe y un tren de la compañía italiana Iryo. Testigos presenciales han alertado de la existencia de numerosos heridos y de la llegada de equipos sanitarios a la zona del accidente. Según los primeros indicios, el AVE de Renfe podría haber alcanzado por detrás al tren de Iryo, provocando el descarrilamiento de dos de sus coches. Esta hipótesis ha sido trasladada por fuentes del Ministerio de Transportes, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía están por esclarecer. El tren de Renfe había llegado a detenerse y había reducido su velocidad minutos antes del choque debido a una incidencia en la circulación ferroviaria.

10.27 El Gobierno cancela su agenda política El Gobierno ha cancelado de inmediato toda su agenda política prevista para este miércoles, 28 de octubre, tras el grave accidente entre dos trenes en Toledo que, por el momento, deja 39 víctimas mortales. Entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se ha dirigido al centro de control de Atocha.

10.25 Teléfono para familiares: 900 10 10 20 Renfe ofrece el siguiente número de teléfono para los familiares de las personas que pudieran estar afectadas por el accidente de tren.

10.20 Reacciones | Feijoo: « Lo prioritario ahora es atender a las víctimas» El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de X: «Estoy muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno».

10.18 En la línea Madrid-Sevilla La circulación de la línea Madrid-Sevilla, la misma en el que tuvo lugar en enero el accidente de Adamuz (Córdoba), se encuentra suspendida.

10.10 Primeras informaciones La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida. Testigos presenciales aseguran que hay numerosos heridos. Uno de ellos, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «El golpe ha sido fortísimo», ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo «salió despedido» de «un lado a otro».