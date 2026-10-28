En directo: Al menos 46 muertos en el choque entre dos trenes en Toledo

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Sánchez traslada su apoyo a las víctimas del «grave accidente» de trenes en Toledo y dice estar «consternado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar «consternado» por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo que ha calificado de «grave» y ha trasladado su apoyo a las «víctimas».

El jefe del Ejcutivo ha asegurado que los servicios de emergencia trabajan ya sobre el terreno para atender a los impicados y «garantizar la seguridad».

Sánchez está en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente y con el presidente autonómico, el socialista Emiliano García Page, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. «Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias», ha señalado.