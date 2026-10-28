En directo: Al menos 46 muertos en el choque entre dos trenes en Toledo
ESPAÑA
El accidente se ha producido minutos antes de las 9.00 horas entre un AVE de Renfe y un Iryo, en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora28 oct 2026 . Actualizado a las 10:52 h.
Adif ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía «por un alcance entre dos trenes». Así lo ha comunicado el gestor ferroviario a través de sus redes sociales, sin ofrecer, por el momento, más detalles sobre lo ocurrido. Según las primeras informaciones, al menos dos coches han caído por un terraplén tras una colisión en la que se han visto implicados un AVE de Renfe y un tren de la compañía italiana Iryo. Emergencias de Castilla-La Mancha confirma que hay al menos 39 muertos.
Emergencias de Castilla-La Mancha y Protección Civil eleva a 46, por el momento, la cifra de víctimas mortales por el accidente ferroviario.
Llegan los primeros testimonios sobre el accidente en el que están implicados dos trenes, un siniestro en el que hay al menos 39 muertos.
A diferencia del resto de partidos, que han suspendido su agenda preelectoral por el accidente ferroviario, Vox mantendrá hoy sus actos previstos al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras, según manifestó en redes sociales su presidente, Santiago Abascal.
Renfe ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.
La compañía ha pedido, en redes sociales, que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar «consternado» por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo que ha calificado de «grave» y ha trasladado su apoyo a las «víctimas».
El jefe del Ejcutivo ha asegurado que los servicios de emergencia trabajan ya sobre el terreno para atender a los impicados y «garantizar la seguridad».
Sánchez está en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente y con el presidente autonómico, el socialista Emiliano García Page, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. «Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias», ha señalado.
Nuevo accidente mortal en la alta velocidad española y, de nuevo, en la línea Madrid-Sevilla, la misma en la que el pasado mes de enero se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos. Como en aquella ocasión, un tren de Iryo y otro de Renfe se han visto implicados en un siniestro que ha causado al menos 39 muertos, según han confirmado fuentes del Gobierno.
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La ADIF ha anunciado la interrupción del tráfico ferroviario a través de sus redes sociales, donde ha informado de un «alcance entre dos trenes».
Al menos dos coches han descarrilado y caído por un terraplén tras una colisión entre un AVE de Renfe y un tren de la compañía italiana Iryo. Testigos presenciales han alertado de la existencia de numerosos heridos y de la llegada de equipos sanitarios a la zona del accidente.
Según los primeros indicios, el AVE de Renfe podría haber alcanzado por detrás al tren de Iryo, provocando el descarrilamiento de dos de sus coches. Esta hipótesis ha sido trasladada por fuentes del Ministerio de Transportes, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía están por esclarecer. El tren de Renfe había llegado a detenerse y había reducido su velocidad minutos antes del choque debido a una incidencia en la circulación ferroviaria.
El Gobierno ha cancelado de inmediato toda su agenda política prevista para este miércoles, 28 de octubre, tras el grave accidente entre dos trenes en Toledo que, por el momento, deja 39 víctimas mortales. Entre ellos el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se ha dirigido al centro de control de Atocha.
Renfe ofrece el siguiente número de teléfono para los familiares de las personas que pudieran estar afectadas por el accidente de tren.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de X: «Estoy muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno».
La circulación de la línea Madrid-Sevilla, la misma en el que tuvo lugar en enero el accidente de Adamuz (Córdoba), se encuentra suspendida.
La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida. Testigos presenciales aseguran que hay numerosos heridos. Uno de ellos, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «El golpe ha sido fortísimo», ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo «salió despedido» de «un lado a otro».