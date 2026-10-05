Los distintos partidos políticos reaccionan a la convocatoria de elecciones
ESPAÑA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido la mañana de este lunes disolver las Cortes Generales y llamar a los españoles a las urnas después de que Junts bloqueara la aprobación de los decretos en materia de vivienda, una crisis espoleada además por la crisis de Ceuta.05 oct 2026 . Actualizado a las 11:10 h.
O Bloque Nacionalista Galego está «preparado» para enfrontar as eleccións xerais que o presidente español, Pedro Sanchez, vén de convocar de xeito adiantado para o vindeiro 29 de novembro. Unha cita cara a que a formación nacionalista se reivindica como «un dique fronte á onda reaccionaria».
«Máis BNG é sinónimo de máis dereitos e menos dereitas, e Galicia precisa máis BNG: máis defensa dos nosos intereses, máis políticas sociais e máis capacidade para frear a involución», proclamou esta mañá o representante do Bloque no Congreso dos Deputados, Néstor Rego.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y ha confiado en que pongan fin a un Gobierno que «ha abandonado Baleares».
«¡Por fin!», ha escrito en su cuenta de la red social X después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la mañana de este lunes.
Prohens ha sostenido que los comicios llegarán «después de tres años de una legislatura sin rumbo, de un gobierno que se ha dedicado a resistir en lugar de a gobernar y resolver los problemas de los ciudadanos, de un gobierno acorralado por la corrupción, de un gobierno que ha llevado el descredito a las instituciones, que ha eludido todas sus responsabilidades, que ha jugado y a va a jugar hasta el último momento al enfrentamiento entre españoles, a levantar muros, a la radicadilidad y la polarizacion, que incluso ha renunciado a defender nuestras fronteras y la integridad territorial del país».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes a los españoles que no voten por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre, aludiendo a las posibles «adulteraciones» que se puedan producir, y espera un crecimiento en la región de hasta siete escaños, tres de ellos por el impacto de las regularizaciones, en los próximos comicios.
«Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante de recuento de votos, como pocos lugares del mundo», ha afirmado, si bien ha vuelto a poner el foco en el impacto que tiene las regularizaciones en el censo actual y ha subrayado que el líder de PP, Alberto Núñez Feijoo, estará «pendiente de la adulteración» de censos dando «todas las batallas» en defensa de la democracia.
Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y desvelarán a su cabeza de lista, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados. Además, confirman que la marca para esos comicios será Frente Amplio.
Así se ha acordado durante la cumbre que han celebrado este domingo los ministros y los partidos presentes en el Gobierno por la cuota minoritaria (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) ante la situación generada por el rechazo a los dos decretos de vivienda en el Congreso, que han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reflexionar sobre la posibilidad de adelantar elecciones.
Tras este encuentro han recalcado que las masivas e históricas movilizaciones de estos días exponen que «no hay legislatura sin vivienda».
«Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad», han agregado fuentes del socio minoritario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido la mañana de este lunes disolver las Cortes Generales y llamar a los españoles a las urnas después de que Junts bloqueara la aprobación de los decretos en materia de vivienda, una crisis espoleada además por la crisis de Ceuta.