Los distintos partidos políticos reaccionan a la convocatoria de elecciones

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Prohens celebra la convocatoria de elecciones y confía en que pongan fin a un Gobierno que « ha abandonado Baleares »

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y ha confiado en que pongan fin a un Gobierno que «ha abandonado Baleares».

«¡Por fin!», ha escrito en su cuenta de la red social X después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la mañana de este lunes.

Prohens ha sostenido que los comicios llegarán «después de tres años de una legislatura sin rumbo, de un gobierno que se ha dedicado a resistir en lugar de a gobernar y resolver los problemas de los ciudadanos, de un gobierno acorralado por la corrupción, de un gobierno que ha llevado el descredito a las instituciones, que ha eludido todas sus responsabilidades, que ha jugado y a va a jugar hasta el último momento al enfrentamiento entre españoles, a levantar muros, a la radicadilidad y la polarizacion, que incluso ha renunciado a defender nuestras fronteras y la integridad territorial del país».