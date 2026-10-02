Junts mantiene su no a los dos decretos antes de la votación en el Congreso

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Voces del Gobierno ven muy probable un adelanto electoral si finalmente caen los decretos de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según trasladan fuentes del Consejo de Ministros a Europa Press.

Aunque Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que las elecciones generales serán en el año 2027, las fuentes consultadas ven un «99 %» de posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria electoral de manera inmediata. Si disuelve las Cortes en próximos días, la cita con las urnas sería el domingo 29 de noviembre.

El contexto de movilización social por la vivienda con una acampada en la Puerta del Sol durante casi una semana, tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro expulsada de su casa, y la negativa de PP, Vox y a última hora Junts de rechazar los decretos, hace que en el Ejecutivo haya quien vea el adelanto como la opción más probable.