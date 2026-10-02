Junts mantiene su no a los dos decretos antes de la votación en el Congreso
ESPAÑA
«No buscamos la derrota de nadie, buscamos una solución», dijo Nogueras en su intervención02 oct 2026 . Actualizado a las 12:26 h.
El Congreso vota a esta hora los dos decretos sobre vivienda que ha aprobado el Gobierno y que tienen pocas posibilidades de ver la luz tras la negativa de Junts a apoyarlos. En caso de que decaigan, se abre un nuevo escenario y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría convocar elecciones generales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no escuchó la intervención de la portavoz de Junts, Mirian Nogueras. Abandonó el hemiciclo antes de que Nogueras reiterase que no iban a apoyar los dos decretos de vivienda.
Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.
«La lucha es, el único camino; ¿Dónde está el Gobierno progresista?; Gobierno responsable; Sin vivienda no hay educación», han proclamado los manifestantes a su llegada a la Cámara Baja.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha subido este viernes a la tribuna de oradores para confirmar el no de la formación nacionalista catalana a los dos decretos sobre vivienda del Gobierno. «No buscamos la derrota de nadie, lo que buscamos es una solución», ha asegurado. «Este real decreto permite que los fondos sigan comprando, sigan especulando y se siga desahuciando», dijo la portavoz.
«Hoy algunos tiene su vídeo, nosotros evitamos un empeoramiento» «Trabajemos a puerta cerrada, sin pensar en los titulares y pensando en la gente». «Retiren el real decreto», acabó su discurso la diputada de Junts, que hizo sin que Sánchez estuviese en el hemiciclo.
«Hemos apostado por un sí con muchas críticas y usted lo sabe, ministra, porque necesitamos que haya más vivienda disponible y necesitamos a los pequeños arrendadores, que en el País Vasco representan el 85 % del mercado». «Ocho años de legislatura, meses y meses de iniciativas que están en un cajón y ahora en 24 horas un decreto que se va a quedar en la basura», afirma Maribel Vaquero, del PNV.
La secretaria general de Podemos Ione Belarra dio las gracias en su intervención a todos los que se han manifestado para parar los desahucios y afirmó que apoyarían una huelga general si decaen los decretos.
El portavoz del BNG, Néstor Rego considera las Medidas insuficientes pero necesarias y urgentes. «Votaremos a favor, non por salvar o Gobierno sino para que millones de persoas teñan unha vivenda digna», afirma Rego
«Ocho años de gobierno socialista y es ahora cuando llegan las lamentaciones. Esta es la triste realidad de este gobierno y de sus socios», dice Catalán de UPN.
Toma ahora la palabra la diputada de Compromís Àgueda Micó: «PP, VOX y Junts venderían hasta a su madre por una caricia de los fondos buitres» arranca su discurso contra la «hipocresía» de algunos diputados de la derecha que votan en contra de un decreto pero sería beneficioso para ellos y sus familias.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a la derecha que hoy votará en contra de los reales decretos de vivienda de ser «la peor derecha de toda Europa» y ha reclamado la responsabilidad de la Cámara para dar respuesta a un «clamor social»: el acceso a la vivienda.
«Resulta muy difícil poner una sola excusa para rechazar este texto», ha apuntado la ministra en la defensa del primero de los decretos que se va a votar este viernes en una sesión extraordinaria en el Congreso, tras aprobarse el pasado martes en el Consejo de Ministros gracias al acuerdo de última hora entre los socios del gobierno de coalición, PSOE-Sumar.
La ministra de Vivienda agradece a los grupos parlamentarios que han apoyado el decreto, pero se centra en Junts y les pide que «al menos se abstengan», después de dialogar con ellos la noche de ayer.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según trasladan fuentes del Consejo de Ministros a Europa Press.
Aunque Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que las elecciones generales serán en el año 2027, las fuentes consultadas ven un «99 %» de posibilidades de que cambie el paso y anuncie la convocatoria electoral de manera inmediata. Si disuelve las Cortes en próximos días, la cita con las urnas sería el domingo 29 de noviembre.
El contexto de movilización social por la vivienda con una acampada en la Puerta del Sol durante casi una semana, tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro expulsada de su casa, y la negativa de PP, Vox y a última hora Junts de rechazar los decretos, hace que en el Ejecutivo haya quien vea el adelanto como la opción más probable.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha entrado en el hemiciclo sin querer hablar sobre si se están replanteando el voto en contra a los dos decretos, como anunciaron ayer.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido al Gobierno que mantenga la «cabeza fría» si decaen los decretos de vivienda, como parece que ocurrirá si Junts mantiene su voto en contra, y le ha recordado que no tiene «nada a su izquierda para poder sumar». «Esto no va de emergencias o de una ambulancia», ha subrayado Rufián en los pasillos del Congreso para recalcar que el Ejecutivo tiene que entender que no puede sumar a su izquierda.
«Este real decreto es para millones de ciudadanos y para que no haya un solo desahucio más», afirma Rodríguez. «Este real decreto cumple con la Constitución española y nace para luchar contra la especulación. También incluye el principal objetivo del Gobierno que es construir un parque público de vivienda
«La gente ha salido a la calle en todas las ciudades para recordarnos que no podemos fallarles». «Este real decreto no es solo del Gobierno, es un planteamiento global. Resulta muy difícil encontrar una excusa para tumbar este decreto». «Hoy se nos va a juzgar por cada uno de los votos», afirma la ministra de Vivienda.
«No lo hagan por nosotros, háganlo por sus votantes», le dice Rodríguez al PP. «Es su oportunidad de ser útiles».
Interviene la ministra Isabel Rodríguez toma la palabra: «Gobernar el democracia exige respetar a todos y escuchar a todos» abre el debate la ministra haciendo referencia a una cita de Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma