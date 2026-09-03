«Sin la colaboración de Marruecos el retorno de inmigrantes no habría sido posible», dice Sánchez

Pedro Sánchez afronta hoy una difícil jornada. Comparece en el Congreso 34 días después de la irregular entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta, lo que ha provocado una crisis social, humanitaria y económica sin precedentes en la ciudad autónoma. El presidente del Gobierno llega a la Cámara Baja después de que se conociese un informe que alertaba sobre la posibilidad de la entrada masiva y del colapso que ello supondría. Sánchez también deberá explicar el papel de Marruecos en esta crisis. El presidente define a Rabat como un socio fiel y leal y apunta a que detrás de esta operación estaba «Israel, Rusia y la extrema derecha». Tras lo ocurrido, Feijoo acusó al presidente de saber lo que iba a pasar y taparlo.

El martes, miles de personas salieron a la calle en solidaridad con Ceuta y para mostrar su rechazo a la gestión del Ejecutivo.

9.27 Sánchez defiende la colaboración de Marruecos El líder del PSOE defiende que, gracias a «la colaboración estrecha con las autoridades marroquíes» en «72 horas regresaron el 90 %» de los asaltantes, cuya cifra ronda entorno a las 63.000 personas, convirtiéndose así en «uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizado en la historia reciente de Europa».

9.12 «La situación cambió el día 30 por efecto de las redes sociales» El presidente del Gobierno está haciendo un relato de lo ocurrido a finales de julio. Detalló que hasta el 25 de julio las entradas a nado en Ceuta eran 37. El primer gran pico se dio la noche del día 29 cuando se incrementaron hasta 194. «Fue un repunte significativo, pero en absoluto inédito ni excepcional», dijo Sánchez que afirmó que las administraciones se coordinaron para hacer frente a esta situación, que cambió el día 30 «de forma radical de radical y también repentina. Sánchez afirmó que por efecto de las redes sociales con «vídeos que animan a cruzar la frontera» y se vieron muchos grupos de migrantes que iban hacia la frontera y muchos comenzaron a cruzar a nado el espigón, ante lo cual, «los agentes españoles desplegados en la frontera, tuvieron que tomar una decisión, dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla la fuerza, lo que hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que se produjo». «Creo que hicieron lo correcto», ha sentenciado

9.09 «Ceuta y Melilla son españolas» Sánchez insiste en que Ceuta y Melilla son españolas y «seguirá siendo así».

9.07 Toma la palabra Pedro Sánchez Pedro Sánchez comienza su intervención sobre la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. «Lo hago pensando en la ciudadanía ceutí», empieza el presidente del Gobierno

9.04 Crece la exigencia de dimisiones tras la publicación del informe Miles de personas se manifestaron ayer en toda España para mostrar su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y criticar la gestión del Gobierno. Leer más: Clamor en toda España en solidaridad con Ceuta y en contra de la gestión de Sánchez

9.01 ¿Conocía el Gobierno la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes a Ceuta? Sánchez comparece en la Cámara Alta después de que un informe policial apuntase a la participación de la fuerzas marroquíes en el asalto a la ciudad autónoma. Leer más: El informe de la policía apunta al «guiado activo» de las fuerzas marroquíes en el asalto masivo a Ceuta