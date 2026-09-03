«Sin la colaboración de Marruecos el retorno de inmigrantes no habría sido posible», dice Sánchez
ESPAÑA
El presidente del Gobierno explica en la Cámara Baja la polémica gestión del Ejecutivo tras la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, un día después de las multitudinarias manifestaciones en solidaridad con la ciudad autónoma03 sep 2026 . Actualizado a las 09:34 h.
Pedro Sánchez afronta hoy una difícil jornada. Comparece en el Congreso 34 días después de la irregular entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta, lo que ha provocado una crisis social, humanitaria y económica sin precedentes en la ciudad autónoma. El presidente del Gobierno llega a la Cámara Baja después de que se conociese un informe que alertaba sobre la posibilidad de la entrada masiva y del colapso que ello supondría. Sánchez también deberá explicar el papel de Marruecos en esta crisis. El presidente define a Rabat como un socio fiel y leal y apunta a que detrás de esta operación estaba «Israel, Rusia y la extrema derecha». Tras lo ocurrido, Feijoo acusó al presidente de saber lo que iba a pasar y taparlo.
El martes, miles de personas salieron a la calle en solidaridad con Ceuta y para mostrar su rechazo a la gestión del Ejecutivo.
El líder del PSOE defiende que, gracias a «la colaboración estrecha con las autoridades marroquíes» en «72 horas regresaron el 90 %» de los asaltantes, cuya cifra ronda entorno a las 63.000 personas, convirtiéndose así en «uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizado en la historia reciente de Europa».
El presidente del Gobierno está haciendo un relato de lo ocurrido a finales de julio. Detalló que hasta el 25 de julio las entradas a nado en Ceuta eran 37. El primer gran pico se dio la noche del día 29 cuando se incrementaron hasta 194. «Fue un repunte significativo, pero en absoluto inédito ni excepcional», dijo Sánchez que afirmó que las administraciones se coordinaron para hacer frente a esta situación, que cambió el día 30 «de forma radical de radical y también repentina. Sánchez afirmó que por efecto de las redes sociales con «vídeos que animan a cruzar la frontera» y se vieron muchos grupos de migrantes que iban hacia la frontera y muchos comenzaron a cruzar a nado el espigón, ante lo cual, «los agentes españoles desplegados en la frontera, tuvieron que tomar una decisión, dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla la fuerza, lo que hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que se produjo». «Creo que hicieron lo correcto», ha sentenciado
Sánchez insiste en que Ceuta y Melilla son españolas y «seguirá siendo así».
Pedro Sánchez comienza su intervención sobre la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. «Lo hago pensando en la ciudadanía ceutí», empieza el presidente del Gobierno
Miles de personas se manifestaron ayer en toda España para mostrar su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y criticar la gestión del Gobierno.
Sánchez comparece en la Cámara Alta después de que un informe policial apuntase a la participación de la fuerzas marroquíes en el asalto a la ciudad autónoma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, en una comparecencia en la que sus socios y la oposición le volverán a pedir explicaciones sobre el papel de Marruecos tras el informe policial conocido este miércoles.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas «planificada», en ningún caso «espontánea», y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos. Según el informe policial, que centrará buena parte del debate del Congreso, lo ocurrido requiere una planificación de alto nivel, muy por encima de la capacidad que tienen las mafias, y la inmensa mayoría de mensajes que se enviaron los días previos al 30 de julio procedieron de teléfonos marroquíes, no de otros países.