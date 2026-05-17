En directo: sigue minuto a minuto los resultados de las elecciones andaluzas

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Participación sube hasta el 52 %

La participación alcanza el 52,14 % a las 18:00 horas, 7,63 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos del 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.336.399 personas en toda Andalucía. La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,11 % y una subida de 6,63 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,07 %, aunque ha subido 8,18 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.