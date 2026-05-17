En directo: sigue minuto a minuto los resultados de las elecciones andaluzas
ESPAÑA
La participación hasta las 18.00 horas subió más de siete puntos respecto a los comicios del 202217 may 2026 . Actualizado a las 19:20 h.
La cita con las urnas en Andalucía, con casi siete millones de personas llamadas a elegir al próximo presidente de la Junta, cierra el carrusel de elecciones autonómicas que comenzó en Extremadura y siguió en Aragón y Castilla y León. Las encuestas sitúan al candidato de PP, José Manuel Moreno Bonilla, cerca de la mayoría absoluta, los 55 escaños, y una de las principales incógnitas de la noche electoral es si tendrá que depender de Vox para gobernar tras una campaña en la que ha querido desmarcarse de las propuestas del partido de Santiago Abascal. El resto de puntos de interés están en los resultados de la exvicepresidenta María Jesús Montero como candidata socialista, el resultado de Vox, que en las encuestas no parece avanzar tanto como en el resto de comicios autonómicos, y cómo funciona la alianza Por Andalucía, que vuelve a recuperar la unidad entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos, aunque no lograron sumar a Adelante Andalucía, la escisión de Podemos que impulsó en su momento Teresa Rodríguez.
La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,12 % y una subida de 6,64 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,10 %, aunque ha subido 8,21 puntos con respecto a las anteriores autonómicas. La participación ha aumentado en todas las provincias y a las 18:00 horas alcanzaba el 54,82 % en Sevilla con un aumento de 8,04 puntos; el 53,82 en Jaén con una subida de 6,61 puntos; el 53,54 % en Granada con un incremento de 9,07 puntos; 50,66 % en Málaga con un alza de 7,07 puntos; 50,36 % en Almería con una subida de 8,59 puntos y el 48,63 % en Cádiz con un incremento de 7,27 puntos.
Analizamos a los principales partidos con la andaluza Ana Salazar, directora general de la consultora Idus 3 y experta en comunicación política e institucional; y María Pereira, miembro del Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).
La participación alcanza el 52,14 % a las 18:00 horas, 7,63 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos del 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados prácticamente por todas las mesas electorales.
Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.336.399 personas en toda Andalucía. La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,11 % y una subida de 6,63 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,07 %, aunque ha subido 8,18 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.
Moreno, Montero, Gavira, Maíllo y García se la juegan en unos comicios en los que todo puede quedar en manos de un solo escaño tras quince días de campaña en los que el accidente ferroviario de Adamuz, la crisis de los cribados de cáncer de mama y la muerte de dos guardias civiles en Huelva se han utilizado como arma arrojadiza
Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.
La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas.