En directo: Sánchez dice que el Gobierno asumió las responsabilidades del accidente de Adamuz «desde el primer momento»

Los trabajos en Adamuz entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona.

La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía. Según un informe elaborado por el Gobierno al que ha tenido acceso Efe, en el tramo concreto y en la vía utilizada por el tren Iryo implicado en el accidente no se ha registrado ninguna incidencia desde 2021 hasta la fecha del siniestro.

Dos de los primeros guardias civiles que llegaron al accidente: «En Atocha no sabían la magnitud de lo que había sucedido»

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que el Ejecutivo está asumiendo «desde el primer momento» todas sus responsabilidades tras el accidente. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la que llama «crisis ferroviaria», en la que participarán diferentes expertos en gestión ferroviaria.

En Cataluña, después de dos días, Renfe ha restablecido el servicio de tren en todas las líneas de Rodalies desde hoy a las 6.00 horas y tras el plante de ayer de los maquinistas.

09.49 Las inspecciones adicionales en Rodalies detectan incidencias en dos líneas Las inspecciones adicionales realizadas anoche por Renfe y Adif junto a los maquinistas han permitido detectar algunas incidencias, como las que han llevado a restringir este viernes la circulación en la R4, entre Molins y Martorell, en Barcelona, y en la R1, entre Badalona y Montgat. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado que, a lo largo del día, se espera poder recuperar la frecuencia habitual en estas dos líneas, una vez resueltos los problemas que han originado las afectaciones. Carmona ha utilizado un símil futbolístico para describir la situación actual de Rodalies: «Hemos sufrido una rotura de ligamentos y ahora estamos volviendo al campo e incorporándonos de nuevo a la dinámica de equipo». Carmona ha detallado que todos los maquinistas que tenían que trabajar hoy lo han hecho tras el acuerdo cerrado ayer entre este colectivo y Renfe, Adif y la Generalitat para garantizar la seguridad en la infraestructura. ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

09.39 «En Atocha no sabían la magnitud de lo que había sucedido» El cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala, los primeros guardias civiles en llegar el domingo al lugar del accidente ferroviario de Adamuz explicaron este jueves que el maquinista del Iryo siniestrado aún no sabía la magnitud de la catástrofe, porque decía «que solo había un tren implicado». Los agentes le trasladaron que «algo gordo» tenía que «haber más adelante porque me están pidiendo refuerzos y mire atrás la cantidad de gente que viene, desde la oscuridad». Una vez se dirigieron a ese grupo, les dijo un señor que «venían de un segundo tren», el Alvia.

09.37 Interrumpido el servicio ferroviario en un tramo de Córdoba-Linares-Baeza por agua Adif ha informado este viernes de que se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria entre Montoro y Villa del Río, en el tramo Córdoba-Linares-Baeza, por acumulación de agua en la infraestructura. Desde el administrador ferroviario han señalado en sus redes sociales que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. Renfe ha establecido un servicio por carretera para los pasajeros de los trenes de media y larga distancia afectados. Además, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida hasta nuevo aviso tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 45 personas. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

09.36 Feijoo comparecerá este viernes tras reunir al equipo de seguimiento por la crisis ferroviaria El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria producida en España, con afectaciones en distintos puntos del país, y comparecerá más tarde ante los medios. Según fuentes del partido, en el encuentro participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como distintos expertos en gestión ferroviaria. Al término de la reunión, Feijoo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del Partido Popular para hacer una valoración sobre «el difícil momento que atraviesa el país», en el primer día tras el levantamiento del luto oficial decretado por los fallecimientos registrados en el accidente de Adamuz y Rodalies.

09.35 Sánchez, «desde el primer momento» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo gestionará los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con «transparencia y lealtad institucional» y ha señalado que el Ejecutivo ha asumido «todas» las responsabilidades del siniestro de Adamuz «desde el primer momento». En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, Sánchez ha trasladado su apoyo a las víctimas de los dos accidentes. «Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles», ha manifestado. Preguntado por si el Gobierno asume responsabilidades sobre los dos accidentes mortales, el presidente ha respondido que «asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia». Tras trasladar su «orgullo» y confianza en la alta velocidad española, ha reconocido que «el daño es irreparable». Sin embargo, se ha mostrado confiado de que «las víctimas van a poder combatirlo con el Gobierno ayudando en lo que haga falta». «Por supuesto, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años: con absoluta empatía hacia las víctimas, con absoluta transparencia y con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias repartidas», ha subrayado. En este punto, Sánchez ha agradecido a los servicios de emergencias y a los ciudadanos que se han «volcado» en el accidente. «Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad, son el mejor testimonio del país que es España», ha afirmado.