En directo: Zapatero llama a la movilización de los socialistas para defender a Sánchez

09.57

Otegi denuncia el «lawfare permanente» en España y que se haya «querido convertir a Sánchez en un felón y un traidor»

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado el «lawfare permanente» del sistema judicial español y que se pretenda convertir a Sánchez «poco menos que en un felón y un traidor que pacta con gentes de todo tipo», en alusión a los independentistas. Además, ha advertido que, en caso de que se planteara una nueva investidura como consecuencia de que el presidente del Gobierno renunciara a continuar en el cargo, EH Bildu «no va a abrir el paso a la derecha», pero no descarta que Sánchez siga.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha admitido que se sorprendió ante el anuncio de Pedro Sánchez de cancelar su agenda para reflexionar sobre una posible renuncia, después de que se conociera que un juzgado ha abierto diligencias contra su mujer, Begoña López, tras una denuncia interpuesta por Manos Limpias. «Es el signo de los tiempos, la inestabilidad», ha añadido.

«Yo diría dos cosas en este sentido: una es que el sistema judicial en el Estado español es un sistema que utiliza el 'lawfare' permanentemente, que cualquier asociación sea de extrema derecha, ya sea en la Audiencia Nacional o en cualquier juzgado, pone una querella y necesita solamente que un juez o una jueza la admita para que te hagan el paseíllo y para que conviertan esto en un escándalo político», ha precisado. En el caso de la esposa de Pedro Sánchez, ha dicho que desconoce «exactamente cuál es el delito que supuestamente ha cometido» y, tras añadir que «puede ser algo de tráfico de influencias o algo así», ha precisado que «esto genera una crisis política». «El problema es que hay una defensa a ultranza durante muchos años de la existencia supuesta de la independencia del Poder Judicial, que es inexistente», ha manifestado.

Por ello, cree que no se puede «seguir defendiendo que existe independencia del Poder Judicial» en España y «cada vez que pasa una cosa de estas, decir que hay un 'lawfare'». «El 'lawfare' ya es una práctica permanente en el Estado español», ha manifestado.

Para Arnaldo Otegi, «cuando se le compran los marcos a la extrema derecha, pasan estas cosas, y cuando se convierte a Sánchez poco menos que en un felón, en un traidor que pacta con gentes de todo tipo, al final hay una jueza o un juez o una asociación que se anima, y pasan estas cosas».

Preguntado por si personalmente apoya al presidente del Gobierno en este situación, ha respondido: «Mire, yo no me voy a expresar en esos términos porque es lo único que le falta». No obstante, ha añadido que él ha sufrido acoso «en primera persona y todavía están ahí, es decir, que no van a parar».