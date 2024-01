El Congreso vota la ley de amnistía con la negativa de Junts a apoyar la norma

Otro pleno de alta tensión en el Congreso, donde hoy llega para su aprobación la ley de amnistía. No se sabe lo que puede ocurrir. Junts se inclina por votar no o no votar a favor de la ley de amnistía, tal y como está redactada en estos momentos, tras los últimos cambios introducidos en la comisión de justicia. La formación de Puigdemont ha reunido este martes a su ejecutiva de forma telemática, mientras apura las conversaciones con los socialistas para tratar de que la norma también blinde a los investigados por terrorismo y alta traición, en los casos Tsunami Democrático, que instruye la Audiencia Nacional, y el caso Voloh, que investiga un juzgado de Barcelona. Junts reclama que se retiren todas las referencias al terrorismo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recordado el «firme compromiso» del Ejecutivo con la ley de amnistía, que esta tarde se vota en el Congreso pendiente de la amenaza de Junts de no votar a favor con la excusa que no garantiza que pueda ser aplicada a todos los encausados del procés. Alegría ha recordado que el objetivo de la ley es «garantizar la convivencia», pero que para ello, «lo importante es que se garantice la seguridad jurídica y la constitucionalidad».

15.15 El Senado programa su nuevo calendario con tres plenos al mes pese a la oposición del PSOE La Mesa del Senado, con mayoría del PP, ha ratificado este martes el nuevo calendario de plenos del Senado con una sesión plenaria más al mes, tal y como anunció el líder de este partido, Alberto Núñez Feijoo, pese al rechazo de la oposición del PSOE, que no ve con buenos ojos celebrar tres plenos mensuales. Feijoo anticipó en esta misma Cámara el pasado 18 de enero, en una reunión con su grupo parlamentario, el aumento de sesiones que este martes se ha hecho efectivo en la reunión de la Mesa, que ha puesto fecha a todas las sesiones previstas hasta el mes de junio. Tras la reunión previa de la Junta de Portavoces, fuentes del PP han trasladado su intención de prolongar esta propuesta a los restantes períodos de sesiones de la legislatura, por considerarla un «deber con la ciudadanía» aunque suponga «una carga de trabajo». El portavoz del grupo socialista, Juan Espadas, ha mostrado sin embargo su disconformidad al entender que dificulta el trabajo de los senadores de designación autonómica que compatibilizan su puesto con su labor en parlamentos autonómicos, algo que también afecta a los alcaldes por sus plenos municipales, y ha acusado al PP de «instrumentalizar las instituciones».

15.10 Se abre el turno de intervenciones con el PNV El diputados de los nacionalistas vascos, Mikel Legarda, defiende la ley de amnistía. Antes, Francina Armengol anunció que la votación sobre esta norma no se realizará antes de las 16.30.

15.09 No está previsto que Sánchez intervenga Sánchez no intervendrá en el debate. En principio, no se prevé que el presidente del Gobierno suba a la tribuna de oradores en la sesión de esta tarde, aunque Alberto Núñez Feijóo sí lo hará.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido este martes al Gobierno que aclare los vínculos del independentismo catalán con Rusia y qué «esconde» el Ejecutivo sobre «la relación» entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el Kremlin. A su entender, el Ejecutivo intenta «pasar de puntillas» sobre este tema y debe ofrecer explicaciones.

15.02 La Cámara estrena sistema de votación Los diputados tendrán que ejercer su voto en las nuevas pantallas táctiles que les han instalado en cada uno de sus escaños. En las nuevas pantallas táctiles los parlamentarios podrán ver de cerca el panel de la votación electrónica que también pueden consultar en las dos pantallas gigantes que hay en los laterales del Salón de Plenos. También les servirán para conectarse a la traducción al castellano de las sesiones plenarias y para seguirlas mediante subtítulos.