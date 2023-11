En directo: Felipe VI abre una nueva legislatura en el Congreso con su primer discurso tras la amnistía

El rey, acompañado de la reina Letizia y la princesa de Asturias, abre este miércoles la decimoquinta legislatura en una sesión plenaria solemne que reunirá en el Congreso a diputados y senadores con la ausencia anunciada de los independentistas, que volverán a plantar al Jefe del Estado. Será el primer discurso político de Felipe VI tras la presentación de la ley de amnistía rechazada por PP y Vox y tras los pactos que el PSOE firmó con ERC y Junts.

A diferencia del acto de juramento de Leonor de Borbón, este miércoles hay presencia de Sumar, pues sostienen que esta apertura solemne es un acto parlamentario y no monárquico. Pero no lo harán todos los diputados de la coalición. El de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, no lo hará por «sus convicciones republicanas».

11.28 Finaliza el discurso de Armengol. Toma la palabra Felipe VI «Vayamos adelante con esta legislatura y caminemos con optimismo», concluye su discurso Armengol. No aplauden los diputados del PP ni los de Vox.

11.24 «Tenemos el reto de confiar en la España del futuro», señala la presidenta del Congreso «Ahora debemos ejercitar la facultad de escucha y de la empatía. Que los ideales sean accesibles. A partir de hoy tenemos el reto de confiar en la España del futuro, la del consenso, la del acuerdo y la de la diversidad».

11.21 «Nuestra obligación es dar ejemplo» Armengol ha defendido que «la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio». «La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que, en ocasiones, adolece el actual parlamentarismo, y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo, desde la transparencia y el respeto», según la presidenta del Congreso.

11.19 «La Constitución es nuestro punto de encuentro», recuerda Armengol «El Parlamento es la espina dorsal de una democracia, un elemento esencial para proteger las libertades. La Constitución es nuestro punto de encuentro», recuerda Armengol

11.15 Interviene Armengol Comienzan los discursos con la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

11.11 Los diputados, ya en sus escaños Los diputados se encuentran ya en sus escaños a la espera del discurso del rey. No están los representantes del BNG, ERC y Bildu. Los del PNV asisten al acto. Cerrada ovación para los reyes. Vuelve a sonar el himno nacional.

11.07 Abascal advierte de que comienza el fin de la democracia El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles del comienzo de una legislatura programada para la liquidación del Estado de derecho y la democracia y ha lamentado la «cobardía» del PP al no atender a sus «reiteradas» llamadas para ejercer una acción coordinada de «oposición frontal». En declaraciones a los periodistas antes de la solemne apertura de las Cortes Generales, ha incidido en que la nueva legislatura nace de un pacto ilegal con prófugos de la justicia y con todos los enemigos declarados de la unidad nacional y de la legalidad constitucional.

11.03 Felipe VI llega a la Carrera de San Jerónimo Felipe VI, la reina Letizia y la princesa de Asturias escuchan el himno nacional en la Carrera de San Jerónimo. Comienza el acto.

10.58 Feijoo descarta una moción de censura con Junts al presidente del Gobierno El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha descartado apoyar una moción de censura con Junts al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es un partido que atenta contra la Constitución y ha insistido en que no gobernaría con la formación que dirige Carles Puigdemont. A su entrada en el Congreso para participar en la apertura solemne de las Cortes que preside hoy el rey, Feijoo ha señalado que pudo gobernar con Junts pero «no podría aceptar sus condiciones porque son ilegales y atentan contra la Constitución y la igualdad de los españoles». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en la conferencia del Partido Popular Europeo. ANDREU DALMAU «Y la respuesta es que no es posible», ha zanjado después de que Puigdemont haya dejado entrever la posibilidad de una moción de censura a Sánchez si no cumple con sus compromisos a un medio de comunicación durante la ceremonia celebrada anoche por este medio en Bruselas. Una eventual moción de censura sería una opción si Junts y el PP se pudiesen poner de acuerdo sobre un presidente del Gobierno independiente para sustituir a Sánchez. «Pero para eso, el PP debe dar un paso hacia nosotros. No pueden seguir tratándome como a un terrorista», dijo a Político Puigdemont, quien recalcó que su único delito fue colocar urnas en el referendo ilegal del 1-O. Feijoo ha respondido que cree «en la unidad» de España, «en la constitución y eso es incompatible con las exigencias de Junts...no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado».

10.56 PSOE y Junts se reunirán el sábado en Ginebra Junts y el PSOE celebrarán el sábado en Ginebra la primera reunión de seguimiento de su pacto con un verificador la voz

10.52 Armengol: «Esta es una legislatura donde tendríamos que primar el diálogo, las sensibilidades diferentes» La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dado esta mañana una entrevista en la SER, en la que ha hablado de la crispación que existe en la política nacional desde hace años. «Yo era consciente de la crispación que se vivía, y yo muchas veces como presidenta de Baleares decía que España no es Madrid», ha empezado. «Pero cuando lo vives en primera persona dices: Sí que era verdad lo de la crispación», ha añadido. Armengol ha insistido en que el diálogo es la única vía posible para llegar a acuerdos: «No hay que olvidar que cada diputado representamos a la ciudadanía española, a los que nos fueron a buscar y a los que no».

10.45 Más de 600 agentes velarán por la seguridad hoy en el Congreso El dispositivo de seguridad previsto para este acto contará con más de 600 agentes que velarán por la seguridad de los miembros de la Cámara Baja y la Alta.

10.43 El desarrollo de la sesión solemne El acto arrancará a las 11.00 horas con la llegada de los reyes y la princesa de Asturias a la Carrera de San Jerónimo, donde les esperarán el presidente Sánchez y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón. Tras recibir honores militares, Felipe VI y la reina Letizia se dirigirán a la escalinata del Palacio del Congreso, donde serán recibidos por los presidentes de la Cámara Baja y del Senado y los miembros de las Mesas de ambas cámaras. Para la ocasión se volverá a colocar el baldaquino o dosel de gala en la fachada principal del Palacio del Congreso y se abrirá la Puerta de los Leones, que solo se utiliza en los actos a los que acude el Jefe del Estado y en las Jornadas de Puertas Abiertas. Una vez en el interior del Salón de Plenos, al que los reyes y su hija mayor accederán por la escalera principal que se instala expresamente para estas ocasiones, se interpretará el Himno Nacional, y la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, abrirá la sesión solemne pronunciando un discurso, tras el que dará la palabra a Felipe VI, quien se dirigirá a las Cortes Generales para dar por iniciada la XV Legislatura. Una vez finalizado el acto en el hemiciclo, la Familia Real se dirigirá de nuevo al Salón de Conferencias para saludar a las autoridades e invitados en orden protocolario. Después, las autoridades se dirigirán a la Carrera de San Jerónimo y los reyes se colocarán en el podio de honor para asistir al desfile militar en su honor por parte de la agrupación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

10.34 El diputado de Més se desmarca de Sumar y no asistirá al acto El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, finalmente no asistirá este miércoles a la sesión solemne de apertura de la XV Legislatura que preside el rey Felipe VI. Así, ha decidido desmarcarse del resto de diputados de Sumar, grupo parlamentario al que pertenece, que sí acudirán al evento, como en el caso de sus ministros, y sigue la estela de plantar al monarca como harán a su vez grupos aliados del como ERC, Bildu y el BNG.