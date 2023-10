En directo: la princesa Leonor jura la Constitución y abre una nueva página en la monarquía

10.05

Manifiesto de ERC, Bildu y BNG de rechazo a la monarquía

ERC, EH-Bildu y BNG han hecho pública este martes una declaración, al hilo de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, en la que subrayan que no reconocen ni amparan «el régimen monárquico» español por suponer «un cerrojo a las aspiraciones nacionales y sociales» de Cataluña, País Vasco y Galicia. «Ni monarquía, ni Constitución. Democracia. Libertad. Repúblicas» es el título del manifiesto en el que estas fuerzas soberanistas explican que no participarán en la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor porque «ni el rey ni sus herederas cuentan con la legitimidad de nuestras sociedades» y, en consecuencia, no les reconocen ninguna función política ni institucional.

En la declaración, estas fuerzas independentistas catalanas, vascas y gallegas afirman que la monarquía constituye uno de los «máximos exponentes de la negación de los derechos civiles, políticos y nacionales» y la «expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos».

Añade el texto que la monarquía, «independientemente de quien la encabece, representa a las élites frente a la mayoría; los privilegios frente a los derechos y la impunidad frente a la justicia. Valores todos ellos contrarios a las mayorías sociales del Estado». Reivindican también los valores republicanos de «igualdad, justicia y democracia» e insisten en que «una democracia real solo será viable desde el respeto y el reconocimiento a los derechos y a las libertades y voluntades de todos los pueblos nacionales del Estado».