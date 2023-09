En directo: Feijoo pierde la segunda votación y el rey deberá abrir una nueva ronda de consultas

12.24

Feijoo reclama a Sánchez que explique en el debate su posición sobre la amnistía y el referendo

«Si no soy investido solo quedan dos opciones. Un Gobierno sostenido en la mentira o elecciones. Amnistía sí o no. Referendo sí o no. Yo digo no, ¿y usted señor Sánchez? Suba aquí hoy y ahora y hable claro», le dice Feijoo al candidato socialista. «Tenga el valor de decirle a los españoles lo que tendrán que soportar», señala el candidato del PP.