En directo: «Esta moción es un inexplicable regalo al Gobierno», dice Cuca Gamarra

9.14

Gamarra confirma la abstención del PP en la votación

Cuca Gamarra justifica la abstención de su grupo en esta moción. «No sirve para poner en marcha el futuro de esta nación; hay que utilizar las figuras parlamentarias para lo que fueron creadas y no era necesario llegar a este punto. Podemos encontrar coincidencias en el relato, pero no es nuestro relato, ni nuestro candidato ni nuestro estilo. No podemos ir más allá. España espera una alternativa, pero no es usted, señor Tamames. No vamos a votar a favor por respeto a los españoles y no votamos en contra por respeto a usted, señor Tamames», señala Gamarra