En directo: Ayuso dice que el PP ha recibido «mucho voto prestado» que tendrán que analizar

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha admitido este miércoles que, pese a la histórica movilización del electorado en los comicios de este martes, la izquierda no ha logrado «convencer» a los ciudadanos «de que lo que necesita la Comunidad de Madrid es otra cosa». «Se ha revalorizado una manera de hacer política que a mí me parece que no es la que nos merecíamos, pero al final, oye, son los madrileños los que han hablado, y es incontestable la victoria de Isabel Díaz Ayuso», ha declarado García en una entrevista con la Cadena Ser.