Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno al superar la segunda sesión de investidura

Montse Bassa de ERC, hermana de Dolors Bassa, reclama la libertadad de los políticos presos. «Cree que me importa la gobernabilidad de un Estado que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel. Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España. La indignación me haría votar un no, pero nosotros creemos en el diálogo y queremos construir una república catalana desde la coordialidad con España».

«Señor Sánchez le hablo como una familiar de una presa política catalana. No se si se hacen idea del dolor la rabia e impotencia que han generado en nuestras familias y en la sociedad catalana.Y ustedes son verdugos porque está en sus manos cambiar las leyes». Finaliza su intervención reivindicando la libertad de los políticos presos y la nulidad de la sentencia del desafío secesionista.