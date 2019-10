Las marchas independentistas colapsan los accesos a Barcelona

El presidente de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, ha rehusado hacer ningún comentario sobre los acontecimientos surgidos tras la sentencia que condena por secesión a los líderes del procés y ha dicho que, para él, ahora «es tiempo de silencio».

A pesar de la insistencia de los periodistas que aguardaban su intervención en el acto de apertura del curso académico en la Universidad del Atlántico Medio, en Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal, Marchena no ha contestado a ninguna pregunta diciendo repetidamente: «No me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal».