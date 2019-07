PSOE y Unidos Podemos continúan negociando un acuerdo de investidura

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha defendido este miércoles, sobre las negociaciones con Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, que «no puede haber dos gobiernos en uno, no puede haber un cogobierno». «Mi criterio personal es que Pedro Sánchez tiene que ser el presidente de todo el gobierno, no puede haber dos gobiernos en uno, no puede haber un cogobierno, sino un único gobierno que ponga los intereses de España por encima de todo», ha subrayado en una entrevista en TVE, en la que se ha mostrado «optimista», aunque con «prudencia», sobre el resultado de las negociaciones.