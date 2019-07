Gabriel Rufián reabre el debate a la espera de la primera votación

Si ayer Cataluña no centró el discurso de Pedro Sánchez, esta mañana Gabriel Rufián no dudó en dar tregua al candidato a presidente y desde el minuto uno de su intervención dejó clara su postura: «Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la antiEspaña. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. ¿Os suena esto? Lo dijo Unamuno en 1936 frente al fascista Millán-Astray».