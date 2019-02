La Fiscalía niega que se trate de un juicio político contra los secesionistas

0

13/02/2019 14:58 h

El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, defendió en la segunda sesión del juicio que no se trata de una vista contra el proyecto independentista sino contra «los gravísimos sucesos de septiembre y octubre del 2017». «Solo se ha puesto en marcha la justicia penal» cuando se han llevado a cabo acciones que han quebrantado los límites, ha destacado el fiscal, que recalcó que en este juicio no se persiguen ideas. El juez Marchena ha suspendido la vista hasta mañana jueves a las 10 horas, después de asegurar que no pondrá «ningún obstáculo» a que los acusados puedan lucir y portar lazos amarillos en el juicio al considerarlos «un símbolo ideológico», desestimando la petición del abogado de Vox.

13.24 Finaliza la sesión de hoy y el tribunal deja para mañana el interrogatorio a Junqueras Tras la intervención del abogado de Vox, el juez Marchena aplaza la vista hasta mañana a las 10:00 horas. El tribunal deja para mañana el interrogatorio al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y se retira para estudiar las cuestiones previas. Pool | Europa Press



13.15 Organización criminal El abogado de Vox, Pedro Fernández, pide que se juzgue también a los responsables del desafío secesionista de organización criminal.

13.02 Comienza la intervención de la acusación popular El abogado de Vox pide la retirada del lazo amarillo que llevaba Jordi Sánchez. La sala fijó criterio y hace suya la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no pone ningún obstáculo a que utilice un símbolo que considera ideológico.

12.40 Tema para la Justicia española «Hay un intento de llevar esta causa al Tribunal Europeo cuando se trata de una cuestión de derecho interno» afirma la abogacía del Estado, la letrada Rosa María Seoane.

12.30 Se reanuda el juicio Es el turno de la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación en la causa junto a la Fiscalía y a Vox.

12.26 Puigdemont critica los argumentos de la Fiscalía «Primero involucran a la policía alemana en una operación conjunta, luego inundan de documentación al tribunal alemán pidiéndo la extradición, después cuando la sentencia no les gusta, retiran la euroorden... ¿y ahora dicen que es Alemania la que interfiere en la jurisdicción española?», dice en Twitter Puigdemont. Primer involucren la policia alemanya en una operació conjunta, després inunden de documentació el tribunal alemany demanant l'extradició, després quan la sentència no els agrada, retiren l'euroodre... i ara diuen que és Alemanya qui interfereix en la jurisdicció espanyola? https://t.co/lWIuLAB0y1 — Carles Puigdemont (@KRLS) February 13, 2019

12.23 García-Page: «Se juzga la vulneración del derecho a decidir de los españoles» El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado este miércoles que en el juicio contra los líderes independentistas acusados de organizar el referéndo del 1-O se juzga «la vulneración del derecho a decidir» que tienen todos los españoles y ha dicho que ese día se produjo uno de los delitos «más graves» a un orden político constitucional. En una entrevista concedida a EFE, el presidente autonómico ha valorado que «la Justicia siempre viene a poner las cosas en su sitio, con más o menos dilación».

12.18 Turull y la autodeterminación «En el Tribunal Supremo hay un debate interesante entre abogados y fiscales sobre el derecho a la autodeterminación. En el Congreso y la Moncloa solo hablan de legalidad. Muy sintomático el cruce de poderes», dice el exconsejero de la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. Al Tribunal Suprem hi ha un debat interessant advocats-fiscals sobre el dret a l’autodeterminació. Al Congreso i a la Moncloa només parlen de legalitat. Molt simptomà tic el creuament de poders #JudiciALaDemocrà cia — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) February 13, 2019

12.11 Los obispos de Cataluña piden magnanimidad ante un juicio clave para la convivencia Los obispos de Cataluña reclaman «magnanimidad» en el juicio del desafío secesionista, que consideran que «tiene una gran trascendencia para la convivencia» en esta comunidad e insisten en «el diálogo y el respeto mutuo» para solucionar la situación política catalana. Los obispos catalanes han efectuado esta petición tras reunirse durante dos días en el seminario conciliar de Tiana (Barcelona).

11.50 Descanso Receso de unos quince minutos tras la exposición del fiscal Cadena

11.45 Alzamiento público y violento El fiscal defiende la existencia de un delito de rebelión, que «solo exige un alzamiento público y violento», que se ha producido. También señala que se cumplen todos los requisitos para la prisión preventiva, por reiteración delictiva y riesgo de fuga, ya que hay seis personas fugadas de la Justicia,

11.34 Insiste en el delito de rebelión El fiscal Cadena insiste en la idea de que lo que se juzga en el Supremo no es la ideología sino un plan minucioso, orquestado y pluriconvergente para la comisión del artículo 472 del Código Penal. Una «rebelión» en la que se crea una legislacion paralela.

11.40 Alemania incumplió palmariamente la ley Con anterioridad a la intervención de Cadena, el fiscal Zaragoza ha cargado contra la Justicia alemana por incumplir «palmariamente» el marco legal de la orden de detención europea al rechazar entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión. Una decisión, la de los tribunales alemanes, que «no puede servir para descartar» que se cometiese ese delito, por el que la Fiscalía acusa a nueve líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras.

11.23 Plan concertado Lo que aquí se está enjuiciando, dijo el fiscal, es un plan concertado para conseguir un fin, la independencia. Lo que se trata es de perseguir comportamientos tipificados por el código penal, no de comportamiento políticos. Cadena defendió la aplicación del artículo 155 como medida constitucional para devolver la constitucionalidad. Los líderes de asociaciones civiles llegan a desplazar a los cuerpos de seguridad del Estado.

11.15 No hay una soberanía catalana Cadena afirma que no hay una soberanía catalana solo española, que se respeta en Europa. «A nadie se le ha ocurrido tachar a España de Estado opresor», dice el fiscal, ni que exista el derecho de autodeterminación en el ordenamiento jurídico español. «Existe el derecho a decidir, pero de todo el pueblo español. Unos pocos no pueden decidir sobre todos. Cataluña no es solo de los catalanes separatistas». «No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional», afirma Cadena.

11.12 Turno del fiscal Cadena Ahora es el turno de Fidel Cadena, otro de los fiscales del Alto Tribunal, que señala que todas las decisiones adoptadas por el entorno soberanista fueron unilaterales.

11.03 Diálogo El diálogo es la base de la democracia siempre se que se produzca en el marco constitucional. Recordó que a Puigdemont se le propuso ir al Congreso, algo que rechazó. Luego pidió ir, pero evitando que hubiese votación. La presidenta del Congreso le invitó a seguir las normas establecidas. No se puede culpar al Estado de falta de diálogo

11.01 No es un juicio político «Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas», ha señalado el fiscal Zaragoza en respuesta a los alegatos que desplegaron el martes las defensas de los 12 líderes independentistas, que plantearon el juicio como una causa general contra el independentismo que vulnera derechos fundamentales. Es «un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978».

10.58 Derecho de autodeterminación Defiende que no existe ningún marco legal que ampare esta pretensión. Hizo referencia a las resoluciones de Naciones Unidas que limitan este derecho.

10.55 El rey, exento por ley Sobre la petición de declarar del rey, Zaragoza recalca que Felipe VI está exento por ley y que, en todo caso, está en la causa el vídeo con su discurso del día 3 de octubre. Respecto de la petición de que declaren por videoconferencia los «procesados rebeldes», en alusión a los huidos, alega que «eso quebrantaría todas las normas procesales que regulan la práctica de la prueba en el juicio».

10.53 Errores de los letrados secesionistas El letrado de Junqueras que se han limitado todos sus derechos, se han registrado sus domicilios, sus despachos y sus teléfonos. «No es verdad», señala Zaragoza. «No ha ocurrido con ninguno de los aforados», dice el fiscal. «Tampoco es cierto, dijo, lo que dice el letrado del señor Cuixart al afirmar que se registró todo el edificio del edificio de Hacienda de la Generalitat, solo cinco despachos».

10.49 El soberanismo estudia una protesta Los grupos soberanistas catalanes estudian llevar a cabo una acción de protesta en el Parlamento de Cataluña cuando empiecen a declarar los acusados en el juicio del desafío soberanista, una posibilidad que podría plasmarse en que sus diputados abandonen las comisiones parlamentarias y provoquen así su suspensión.

10.42 Contra las acusaciones de tortura «Identificar el uso legitimo y proporcionado de la fuerza policial contra la tortura es un disparate jurídico», afirma Zaragoza. También afirma que las supuestas torturas policiales, que puso en duda, no son objeto de esta causa. Zaragoza señala que solo hubo dos heridos graves por la intervención policial.

10.37 También defiende la imparcialidad de Llarena Zaragoza hizo referencia a la expresión que reflejó Llarena en uno de sus autos («la estrategia que sufrimos»), pero dice que son expresiones «sacadas de contexto». «Lo único que quieren decir es que en la investigación se habían acreditado situaciones claras y manifiestas de ilegalidad», señala Zaragoza.

10.35 Imparcialidad El problema de la imparcialidad ha sido resuelto. Recuerda que en dos autos rechazan todas las causas de recusación del tribunal presentadas por la defensa, dice Zaragoza.

10.31 Agitación independentista «No está justificado agitar miles de ciudadanos que protegieron las urnas abocándoles a enfrentamientos violentos», señalá el Fiscal en su exposición.

10.28 Los independentistas trazaron un «plan criminal» Javier Zaragoza insiste en que los independentistas trazaron un «plan criminal» de gran alcance y complejidad. También defiende que la causa secesionistas se haya dividido en diferentes juzgados.

10.25 Unidos Podemos pide a los independentistas que no vuelen los puentes Paralelamente al juicio, en el Congreso, Unidos Podemos ha emplazado al PDECat y a ERC a no cometer el «error histórico» de «volar todos los puentes» del diálogo con su decisión de rechazar los Presupuestos y votar con PP y Cs, que defienden un «155 permanente en Cataluña».